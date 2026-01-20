Hà Nội

Khai quật mộ cổ trẻ em ở Siberia, giật mình kho báu tùy táng hiếm có

Kho tri thức

Khi khai quật những ngôi mộ trẻ em ở Siberia có niên đại từ thế kỷ 5 - 8, các nhà khảo cổ đã tìm thấy kho báu tùy táng giá trị.

Tâm Anh (theo ATI)
Các nhà khảo cổ đã tiến hành cuộc khai quật ở Siberia và phát hiện một số ngôi mộ trẻ em chứa nhiều đồ tùy táng quý giá bao gồm thắt lưng được trang trí công phu, đồ trang sức bằng bạc, thậm chí cả đá quý. Ảnh: Novosibirsk State Pedagogical University.
Theo giới nghiên cứu, phát hiện này cung cấp bằng chứng giúp làm sáng tỏ thêm về cấu trúc xã hội của Siberia thời Trung cổ và cũng như địa vị xã hội của tầng lớp thượng lưu ngay từ khi họ còn nhỏ. Ảnh: Novosibirsk State Pedagogical University.
Cụ thể, các chuyên gia cho hay những ngôi mộ trẻ em trên được xác định có niên đại từ thế kỷ 5 - 8. Ảnh: Dmitry Karyshev/Wikimedia Commons.
Tại một địa điểm được gọi là Ivanovka-6, nhóm khai quật đã tìm thấy một mặt dây chuyền bằng bạc gợi nhớ đến những mặt dây chuyền được tìm thấy có niên đại từ thời đế chế Byzantine. Ảnh: Rodina History.
Mặc dù điều này không khẳng định bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Đế chế Byzantine nhưng nó cho thấy rằng giới thượng lưu ở Siberia thời xưa có thể đã tham gia vào các mạng lưới trao đổi đường dài trải khắp lục địa Á - Âu. Ảnh: Rodina History.
Nhóm nghiên cứu cho hay việc tìm thấy những đồ tùy táng quý giá trong mộ trẻ em là điều đặc biệt đáng chú ý. Bởi lẽ, thông thường, chúng chỉ được chôn cùng với người lớn. Ảnh: Rodina History.
Những hiện vật được khai quật vốn được đeo khi còn sống để thể hiện địa vị và uy tín cao của đứa trẻ và có lẽ không mang nhiều giá trị tình cảm. Ảnh: open.kg.
Các chuyên gia nhận định việc chôn cất trẻ em với những đồ tùy táng quý giá mang tính biểu tượng cao quý cho thấy con cái của tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũng có địa vị tương tự. Ảnh: caltech.edu.
Theo lý giải của các nhà nghiên cứu, xã hội thời Trung cổ ở miền nam Siberia và Trung Á thường lưu truyền các giai thoại về những thanh niên "hoàng gia" hoặc anh hùng - những đứa trẻ được định sẵn sẽ đạt được sự vĩ đại và việc chôn cất những đồ tùy táng quý giá trong mộ của trẻ em dường như phù hợp với cách giải thích này. Ảnh: wikipedia.
Nhờ đó, các ngôi mộ cổ ở Siberia mang đến góc nhìn thú vị cuộc sống của người dân, tập tục mai táng trẻ em trong khu vực này cách đây khoảng 1.300 năm. Ảnh: British Library.
Mời độc giả xem video: Khai quật xác ướp hơn 800 tuổi ở Peru. Nguồn: THĐT1.
