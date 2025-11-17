Hà Nội

Khoảnh khắc đẹp 'lịm tim' của hot girl Bảo Khuyên Susan dưới hoàng hôn

Cộng đồng trẻ

Khoảnh khắc đẹp 'lịm tim' của hot girl Bảo Khuyên Susan dưới hoàng hôn

Dưới ánh nắng hoàng hôn óng ả, Bảo Khuyên Susan phô diễn vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa gợi cảm khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Trầm Phương
Bảo Khuyên Susan (tên thật Nguyễn Lê Bảo Khuyên), nàng hot girl Gen Z nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ, vừa chiêu đãi người hâm mộ một bộ ảnh mới tuyệt đẹp. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện vào thời khắc đẹp nhất trong ngày - hoàng hôn. Ánh nắng chiều tà đổ xuống, nhuộm vàng cảnh vật và tôn lên làn da trắng ngần, mịn màng của Bảo Khuyên. Bối cảnh hồ nước tĩnh lặng, cây cỏ xanh mướt tạo nên một khung hình nên thơ như trong truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Trong không gian ấy, thần thái của Bảo Khuyên Susan thực sự tỏa sáng. Dù là khoảnh khắc cười rạng rỡ, quay người khoe đường nét cơ thể thanh mảnh hay ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính đầy cuốn hút, cô nàng đều thể hiện sự tự tin và nét quyến rũ tự nhiên, làm say đắm lòng người. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên chọn diện một chiếc đầm maxi dáng ôm màu xanh mint nhẹ nhàng, điểm xuyết họa tiết hoa hồng nhỏ xinh. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế nhấn mạnh vào sự tinh tế và gợi cảm chừng mực với phần hai dây mảnh và cut-out giúp khoe khéo bờ vai gầy và vòng eo thon gọn. Đặc biệt chi tiết dây đan chéo tinh tế phía sau giúp cô nàng khoe trọn bờ lưng trần nuột nà. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Bảo Khuyên nhiều lần thực hiện các bộ ảnh ngoại cảnh ấn tượng. Tận dụng ánh sáng tự nhiên, cô nàng đã có những khoảnh khắc đầy nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm nhấn nhá vừa sắc sảo vừa ngọt ngào, máo tóc dài sóng lơi cuốn hút, cùng làn da trắng mịn màng, Bảo Khuyên như nhân vật bước ra từ truyện tranh. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên sở hữu phong cách thời trang vô cùng linh hoạt và đa dạng. Cô không ngại thử nghiệm nhiều hình tượng khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Khả năng phối hợp trang phục và trang điểm theo từng concept một cách nhuần nhuyễn giúp cô luôn tạo ra hình ảnh mới mẻ, từ đó duy trì được sự quan tâm của người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Hiện Bảo Khuyên sở hữu trang cá nhân Tiktok với hơn 1.6 triệu fan, Instagram với 294.000 người theo dõi, nơi cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang độc đáo, các video trending và những khoảnh khắc đời thường cá tính. (Ảnh: IGNV)
#Bảo Khuyên Susan #hoàng hôn #hot girl #ảnh nghệ thuật #Bảo Khuyên Susan dưới hoàng hôn

