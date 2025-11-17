Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Louis Phạm nổi bật với vẻ đẹp quyến rũ và thần thái chuyên nghiệp

Cộng đồng trẻ

Louis Phạm nổi bật với vẻ đẹp quyến rũ và thần thái chuyên nghiệp

Dù gây tranh cãi, cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn qua phong cách thời trang đẳng cấp, từ khoác lông dày đến dáng đi tự tin trên thảm đỏ.

Trầm Phương
Sau khoảng thời gian "im ắng" bởi loạt ồn ào, thời gian gần đây Louis Phạm (Phạm Như Phương) quay trở lại hoạt động mạnh mẽ. Cô nàng tích cực đăng tải video, nhận quảng cáo, livestream bán hàng cùng tham dự nhiều sự kiện khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Sau khoảng thời gian "im ắng" bởi loạt ồn ào, thời gian gần đây Louis Phạm (Phạm Như Phương) quay trở lại hoạt động mạnh mẽ. Cô nàng tích cực đăng tải video, nhận quảng cáo, livestream bán hàng cùng tham dự nhiều sự kiện khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Mỗi lần xuất hiện, Louis Phạm đều biết cách thu hút ánh nhìn, biến mình thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Mỗi lần xuất hiện, Louis Phạm đều biết cách thu hút ánh nhìn, biến mình thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, cô nàng lựa chọn một chiếc đầm ngắn ôm sát màu đen, có thiết kế cúp ngực đầy gợi cảm, tôn lên vòng một quyến rũ. Chiếc đầm có phom dáng corset giúp siết eo, khoe trọn thân hình săn chắc của cựu vận động viên. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, cô nàng lựa chọn một chiếc đầm ngắn ôm sát màu đen, có thiết kế cúp ngực đầy gợi cảm, tôn lên vòng một quyến rũ. Chiếc đầm có phom dáng corset giúp siết eo, khoe trọn thân hình săn chắc của cựu vận động viên. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên sự sang trọng và quyền lực cho tổng thể chính là chiếc áo khoác lông đen dày dặn được khoác hờ trên vai. Sự kết hợp này mang đến cảm giác vừa bí ẩn, vừa xa hoa và ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên sự sang trọng và quyền lực cho tổng thể chính là chiếc áo khoác lông đen dày dặn được khoác hờ trên vai. Sự kết hợp này mang đến cảm giác vừa bí ẩn, vừa xa hoa và ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Tóc vàng được buộc cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng, kết hợp với lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt với lens sáng màu tạo nên vẻ ngoài cực kỳ sắc lạnh và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Tóc vàng được buộc cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng, kết hợp với lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt với lens sáng màu tạo nên vẻ ngoài cực kỳ sắc lạnh và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ đầu tư vào trang phục, thần thái và cách tạo dáng của Louis Phạm cũng là yếu tố giúp cô "hút trọn" ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ đầu tư vào trang phục, thần thái và cách tạo dáng của Louis Phạm cũng là yếu tố giúp cô "hút trọn" ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Từ những bức ảnh tạo dáng trên bậc thang với ánh sáng sân khấu mờ ảo, cho đến khoảnh khắc bước xuống từ xe sang hay sải bước trên thảm đỏ, Louis Phạm luôn thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp như một ngôi sao thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Từ những bức ảnh tạo dáng trên bậc thang với ánh sáng sân khấu mờ ảo, cho đến khoảnh khắc bước xuống từ xe sang hay sải bước trên thảm đỏ, Louis Phạm luôn thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp như một ngôi sao thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Không sở hữu chiều cao nổi bật, thế nhưng cách lên đồ khiến cô nàng tôn lên những ưu điểm cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Không sở hữu chiều cao nổi bật, thế nhưng cách lên đồ khiến cô nàng tôn lên những ưu điểm cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Chính vậy, dù khi sánh đôi bên cạnh cô nàng Tiktoker Diệu Linh với nhan sắc búp bê xinh đẹp, Louis Phạm không hề bị lép vế mà cả hai đều toát lên sức hút riêng. (Ảnh: IGNV)
Chính vậy, dù khi sánh đôi bên cạnh cô nàng Tiktoker Diệu Linh với nhan sắc búp bê xinh đẹp, Louis Phạm không hề bị lép vế mà cả hai đều toát lên sức hút riêng. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù Louis Phạm là cái tên gây nhiều tranh cãi và ồn ào trên mạng xã hội suốt thời gian qua, nhưng không thể phủ nhận sức hút lớn của cô, đặc biệt là mỗi khi cô xuất hiện với phong cách thời trang nổi bật và ấn tượng tại các sự kiện. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù Louis Phạm là cái tên gây nhiều tranh cãi và ồn ào trên mạng xã hội suốt thời gian qua, nhưng không thể phủ nhận sức hút lớn của cô, đặc biệt là mỗi khi cô xuất hiện với phong cách thời trang nổi bật và ấn tượng tại các sự kiện. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Louis Phạm #thời trang #sự kiện #phong cách #phạm như phương #cựu vận động viên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT