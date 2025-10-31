Cháy chung cư ở TP HCM, 3 người bị mắc kẹt trong thang máy

Vào khoảng 19h, lửa phát ra từ phòng kỹ thuật khiến khói đen lan nhanh ra hành lang, qua khu vực block B1, chung cư Lê Thành trên đường An Dương Vương. Hàng trăm cư dân hô hoán nhau chạy xuống bằng thang bộ.

Anh N, đang đi thang máy cùng mẹ 64 tuổi và một người đàn ông từ tầng 15 xuống thì bị cúp điện, kẹt tại tầng 12. "Trong thang máy tối đen, không có quạt thông gió rất ngột ngạt, tôi rất lo sợ", anh N nói.

Video: Cư dân cung cấp

Sau đó, họ gọi cầu cứu qua điện thoại, khoảng 15 phút sau cả ba được nhân viên ban quản lý mở cửa, hướng dẫn chạy lên tầng thượng thoát hiểm.

Lực lượng tại chỗ sử dụng bình chữa cháy dập lửa ban đầu. Sáu xe cứu hỏa cùng 37 chiến sĩ tiếp cận hiện trường hỗ trợ, khống chế đám cháy sau khoảng 10 phút. Không có thương vong.

Khi xảy ra hỏa hoạn, chuông báo cháy và hệ thống phun nước tự động không hoạt động, khiến cư dân hoảng loạn. Nhiều người đã yêu cầu ban quản lý rà soát hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Ban quản trị chung cư cho biết nguyên nhân có thể do chập điện phòng kỹ thuật tầng 9, sau đó lan lên các phòng kỹ thuật tầng 10 và 11. Chung cư Lê Thành có bốn block với 624 căn hộ.