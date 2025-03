Gương mặt trẻ Phùng Quang Trung: Phục dựng ngàn ảnh liệt sĩ từ trái tim

Tối 23/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, với chủ đề Sứ mệnh vinh quang.

Phùng Quang Trung và nhóm Skyline đã trao tặng vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng bức ảnh gia đình được phục dựng với đầy đủ 4 thành viên tươi cười, rạng rỡ bên nhau. Ảnh: TP.

Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 bỗng lắng động, dâng trào cảm xúc khi nghe câu chuyện của gia đình liệt sĩ Tăng Bá Hưng. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, ước nguyện của anh Hưng là chụp một tấm ảnh gia đình, thế nhưng cơn bão số 3 - Yagi đã cướp đi sinh mạng của anh. Ước nguyện của gia đình là có một bức ảnh chung còn đang dở dang. Tuy nhiên, khi còn sống, anh Hưng gần như không có tấm ảnh riêng nào.

Khoảnh khắc xúc động của Lễ trao giải. Ảnh: TP.

Nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ của chị Nguyễn Thị Huyền - vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng, bạn Phùng Quang Trung - Trưởng nhóm phục dựng ảnh Skyline, đã nhận giúp gia đình thực hiện di nguyện. Những bức ảnh của gia đình gửi cho Trung rất mờ, vì vậy, Trung và nhóm cộng sự rất nỗ lực, hỏi thêm thông tin từ gia đình, sau đó ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiến hành phục dựng ảnh.

Và tối 23/3, trên sân khấu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, Phùng Quang Trung và nhóm Skyline đã trao tặng vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng bức ảnh gia đình được phục dựng với đầy đủ 4 thành viên tươi cười, rạng rỡ bên nhau.

Ôm tấm ảnh ước nguyện trong tay, chị Nguyễn Thị Huyền - vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng vỡ oà với bao cảm xúc dâng trào. Ước mong bấy lâu của cả gia đình nay đã thành hiện thực.

Đó là công việc ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 Phùng Quang Trung âm thầm làm suốt nhiều năm nay.

Tính từ năm 2022 đến nay, Phùng Quang Trung và các thành viên trong nhóm Skyline đã phục dựng miễn phí hàng nghìn bức ảnh liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc để tri ân những người anh hùng, liệt sĩ. Mỗi bức ảnh liệt sĩ gửi đến tay người thân đều được nhóm Skyline phục dựng chỉn chu, tỉ mỉ từng đường nét, màu sắc.

Phùng Quang Trung chia sẻ, việc làm này là trọng trách tỏ lòng biết ơn với anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. “Để phục dựng được những bức ảnh này chúng tôi dùng công nghệ AI nhưng động lực xuất phát từ trái tim, tự sự tri ân, biết ơn. Chúng tôi muốn lan toả đến đông đảo bạn trẻ cùng chung tay thực hiện ý nghĩa này để giúp hình ảnh nhiều liệt được trở về nhà”, Phùng Quang Trung nói.

Khởi nguồn từ tấm lòng tri ân

Phùng Quang Trung, sinh năm 1996 tại Hải Dương, Năm 2021, khi đang làm việc trong lĩnh vực marketing, Trung nhận được lời nhờ giúp phục dựng bức ảnh duy nhất của một liệt sĩ từ người bạn. Bức ảnh gốc đã mờ nhòe theo thời gian, nhưng sau nhiều đêm làm việc, Trung đã khôi phục thành công và trao lại cho gia đình. Chứng kiến niềm xúc động và những giọt nước mắt hạnh phúc của họ, Trung nhận ra giá trị sâu sắc của công việc này.

Phùng Quang Trung và bức ảnh "Bữa cơm đoàn viên" xúc động.

"Giọt nước mắt hạnh phúc của bạn là nguồn cảm hứng để em và các bạn quyết định thành lập nhóm phục dựng ảnh chân dung của các liệt sĩ trên cả nước”, Trung xúc động.

Từ động lực đó, Trung cùng 10 bạn trẻ khác thành lập nhóm Skyline, tập trung vào việc phục dựng ảnh các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và những hình ảnh lịch sử khác. Ban đầu, việc phục dựng một bức ảnh mất từ 8 đến 12 giờ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Đặc biệt, khi tái hiện hình ảnh các anh hùng kháng chiến chống Pháp, nhóm gặp không ít khó khăn do thiếu tư liệu và phải dựa vào ký ức của người thân.

Tuy nhiên, với tấm lòng tri ân và sự nỗ lực, trong suốt gần 4 năm hoạt động, nhóm Skyline đã phục dựng và trao tặng hơn 6.000 bức ảnh trên khắp cả nước.

Mỗi bức ảnh là hành trình xúc động

Phùng Quang Trung chia sẻ, mỗi bức ảnh được phục dựng đều mang theo một câu chuyện đầy cảm xúc. Một trong những câu chuyện đã gây xúc động cho anh, đó là phép màu từ bức ảnh đoàn viên.

Vào cuối tháng 10/2024, Trung nhận được lời nhờ giúp từ một gia đình ở Bắc Giang. Mẹ Việt Nam Anh hùng của họ đang trong tình trạng nguy kịch, luôn gọi tên người con trai đã hy sinh. Gia đình mong muốn có một bức ảnh mẹ con đoàn tụ để an ủi bà trong những ngày cuối đời. Dù mệt mỏi sau chuyến công tác dài, Trung đã thức trắng đêm để hoàn thành bức ảnh và gửi ngay cho gia đình. Kỳ diệu thay, sau khi nhận được ảnh, sức khỏe của mẹ dần hồi phục, bà ăn uống và trò chuyện trở lại. Vào dịp Tết Ất Tỵ, gia đình đã tổ chức mừng thượng thọ cho bà. Trung chia sẻ: "Biết tin, bao mỏi mệt của tôi biến mất và tôi chợt nhận ra điều mình vừa làm được không đơn thuần là bức ảnh nữa mà như một nguồn sống cho người mẹ liệt sĩ.

Bức ảnh "Bữa cơm đoàn viên". Ảnh: Skyline.

Quá trình phục dựng bữa cơm đoàn viên bên Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng là một kỷ niệm đầy xúc động với Trung và nhóm. Trong chương trình "Hải Dương - Ngày trở về", nhóm Skyline biết được ước nguyện của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngách (110 tuổi) và cụ Đặng Văn Tiền (114 tuổi) mong muốn các con trở về, cùng bố mẹ ngồi chung mâm cơm đoàn viên.

Trung và các cộng sự đã mô phỏng bữa cơm gia đình, phục dựng chân dung hai liệt sĩ ngồi cùng bố mẹ. Dù chỉ còn ảnh cũ của liệt sĩ Đặng Văn Bằng (SN 1947), qua miêu tả của người thân, Trung và cộng sự đã phục dựng chân dung liệt sĩ Đặng Ngọc Thóc (SN 1936, con cả của Mẹ Ngách) ngồi chung mâm cơm đoàn viên với bố mẹ. Khi nhận được bức ảnh, Mẹ Ngách xúc động. Bức ảnh lớn “Bữa cơm bên mẹ” được treo trước giường ngủ để Mẹ Ngách hằng ngày được ngắm các con.

Trung chia sẻ: "Đối với chúng em, mình cũng là người thân, là những người con, người cháu và mong muốn phục dựng, mang những bức ảnh của người ông, người cha, người chú trở về nhà bên gia đình”.

Bức ảnh cưới phục dựng hoàn thành ước nguyện của hai liệt sĩ. Ảnh: Skyline.

Việc phục dựng ảnh cưới hoàn thành ước nguyện của hai liệt sĩ cũng đã để lại trong Trung và các cộng sự niềm xúc động mãnh liệt. Năm 2017, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại Quảng Ninh để hoàn thành ước nguyện của vợ chồng liệt sĩ Bùi Văn Lượng và Hoàng Thị Hồng Chiêm. Người thân đã đem di ảnh của liệt sĩ Lượng tới nhà gái, trao lại để cạnh di ảnh liệt sĩ Chiêm rồi rước di ảnh cô dâu về nhà trai theo nguyện vọng của hai liệt sĩ. Biết được câu chuyện cảm động này, nhóm Skyline đã phục dựng bức ảnh cưới mô phỏng theo di ảnh, rồi phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh in khổ lớn trao tặng gia đình hai liệt sĩ. Bức ảnh cưới không chỉ là kỷ vật quý giá mà còn là sự an ủi lớn lao đối với gia đình. Những kỷ niệm trên không chỉ là dấu ấn trong hành trình của Trung và nhóm Skyline mà còn thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ là công việc, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng

Với Trung và nhóm Skyline, việc phục dựng ảnh không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh thiêng liêng. Anh bày tỏ: "Khi bắt đầu công việc này, em nghĩ đây là một việc tốt nhưng qua thời gian em cảm nhận còn là sứ mệnh của mình. Trước những hy sinh của thế hệ cha anh cho đất nước, những gì em và các bạn đã làm rất nhỏ bé”.

Thân nhân 2 liệt sĩ Đặng Ngọc Thóc và Đặng Văn Bằng xúc động sau khi nhận ảnh màu được phục dựng.

Cái khó nhất khi phục dựng những bức ảnh liệt sĩ là không có ảnh gốc, phải dựa vào mô tả đặc điểm khuôn mặt, nét tương đồng với người thân, đòi hỏi nhiều thời gian tương tác, phối hợp với gia đình, người thân. Nhiều bức ảnh có khi phải mất nhiều tháng để mô phỏng lại thần thái, khuôn mặt, ánh mắt, làm sao để có được thần thái giống thực nhất.

Trong tương lai, nhóm dự định mở rộng phạm vi hoạt động, phối hợp với các địa phương như Quảng Ninh, Quảng Trị để thực hiện thêm nhiều dự án phục dựng chân dung các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, nhóm cũng đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để tái hiện lịch sử một cách rõ nét hơn thông qua các thước phim lịch sử.

Nhóm cũng sẽ tăng sự phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn để kết nối với các đơn vị, tổ chức, gia đình liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển khả năng phục dựng ảnh nhanh chóng, chính xác hơn.

Nhóm mong muốn sẽ xây dựng một nền tảng dữ liệu hình ảnh và thông tin về liệt sĩ, không chỉ phục vụ nhu cầu cộng đồng mà còn góp phần giáo dục, nuôi dưỡng lòng yêu nước và trách nhiệm của giới trẻ với xã hội.