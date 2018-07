9 cặp con giáp này lấy nhau phúc đức đời đời

Những cặp vợ chồng nào thuộc 9 cặp con giáp dưới đây thì xin chúc mừng vì bạn rất may mắn khi là một nửa của nhau cả hai bạn khi kết hợp lại đều rất phúc đức, giàu có.

Thân và Tý

Không như những cặp đôi con giáp khác, Thân và Tý vốn dĩ sinh ra là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Từ tính cách cho đến suy nghĩ họ đều có thể hòa hợp với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi, tuổi Thần thì điềm đạm biết suy nghĩ, nên khi về chung một nhà họ sẽ xây dựng được cuộc sống hoàn mỹ mà nhiều người ao ước. Tuy nhiên, trong cuộc sống này không có gì gọi là tuyệt đối, đôi khi họ cũng bất đồng quan điểm thậm chí dẫn đến việc cãi vã, to tiếng, nhưng sau tất cả Thân và Tý nên biết rằng chỉ cần một trong hai người buông tay thì có khả năng đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Vì vậy, sau tất cả, Thân và Tý cần sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, bản thân họ sẽ không hình dung được rằng, phúc khí của hai người có thể tạo ra khối tài sản to lớn, giúp họ an nhàn đến cuối đời.

Ngọ và Hợi

Ảnh minh họa. Cả Ngọ và Hợi đều là những con giáp có sự kiên cường và quyết đoán nhất định. Họ luôn nghiêm túc trong mọi thứ và muốn hoàn thành một cách tốt đẹp nhất. Mỗi người đều có sức chịu đựng áp lực của riêng mình, tuy nhiên khi về ở cùng với nhau thì tính khí này sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân của họ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu Ngọ và Hợi kết hợp, thì mọi thứ sẽ diễn ra một cách từ tốn, thuận lợi và suôn sẻ. Không những thế, trong quá trình đó, cả hai sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội giúp cuộc sống tốt đẹp và thành công hơn. Đặc biệt, nếu vợ chồng Ngọ – Hợi hợp tác trong kinh doanh thì dự kiến sẽ sở hữu được khối tài sản đồ sộ đáng mơ ước.



Mão và Mùi

Cả hai con giáp này đều thuộc tuýp người hiền lành, sống hướng nội, theo đuổi cuộc sống lãng mạn. Khi mới gặp, tình cảm vô cùng mãnh liệt, làm bạn lâu dần tình cảm càng trở nên sâu sắc, mật thiết. Nếu hai con giáp này có thể kết hợp thành đôi và chung sống bên nhau trọn đời sẽ có một cuộc hôn nhân rất mĩ mãn. Tuy nhiên, điểm yếu của hai con giáp này là rất dễ có suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, cần phải luôn động viên cổ vũ lẫn nhau để cuộc sống thêm lạc quan, tích cực.

Dần và Mão

Nhiều người không hiểu thì sẽ tin rằng Dần và Mão là cặp con giáp bất hòa. Nhưng trên thực tế họ lại cặp giáp nên lấy nhau. Dần và Mão sẽ nảy ra rất nhiều cuộc tranh cãi không có hồi kết nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến hôn nhân tình cảm của họ mà lại khiến cho họ ngày càng khắng khít hơn. Ở một phương diện nào đó, sự tranh cãi của Dần và Mão đã tạo ra những sáng kiến giúp vợ chồng họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Sau một thời gian, sự tranh cãi này dần trở thành thói quen và đó cũng là một phần trong cuộc sống hôn nhân của họ. Nhìn chung, Dần – Mão là một cặp đôi âm dương hoà hợp, ở mối quan hệ khác có thể không tốt đẹp nhưng nếu là vợ chồng thì chắc chắn hạnh phúc và giàu có.

Tý – Sửu

Tý – Ngọ được coi là “một cặp trời sinh”, đây là tổ hợp vừa tương hợp vừa tương hỗ. Sinh năm Tý gai góc, luôn mong muốn được quan tâm, chăm sóc, người tuổi Sửu không ngại khó nhọc, rất coi trọng chuyện tình cảm. Khi cặp đôi này bên nhau, tình cảm luôn ấm áp, ngọt ngào, không ngại bao dung lẫn nhau. Bên cạnh đó, tính nôn nóng của người tuổi Sửu sẽ được sự bao dung và rộng lượng của người tuổi Tý chế ngự. Ngược lại, lối sống lý tưởng hóa mọi chuyện của người tuổi Tý sẽ được cái nhìn thực tế và nhạy bén của người tuổi Sửu dung hòa. Do vậy cuộc sống của cả hai sẽ dễ đạt được sự cân bằng, ổn định, tạo nền tảng để có thể phát triển sự nghiệp, hậu vận tốt đẹp.

Dần và Hợi

Tuy được xem là cặp đôi trời sinh nhưng hai người cũng cần phải quan tâm đến nhau hơn, chân thành và tâm lý, bao dung với đối phương hơn thì tình cảm sẽ càng thêm nồng đượm, thắm thiết. Người tuổi Hợi thường có tính cách nhẹ nhàng dịu dàng, luôn nhiệt tình chân thành và thân thiện với mọi người. Tuy nhiên người tuổi Dần là người hay tự cao tự mãn, hùng dũng oai phong, tình cảm nồng nhiệt và tính sở hữu cao. Hai tuổi này khi mới gặp nhau sẽ bị thu hút lẫn nhau bởi cá tính trái ngược nhau, sống chung lâu dài cũng sẽ tạo cho cuộc sống đầy bất ngờ thi vị.

Hợi và Mão

Vợ chồng thuộc tuổi Hợi và tuổi Mão là cặp con giáp nên lấy nhau. Cặp đôi này được xem như gỗ và nước, một khi kết hợp sẽ tạo ra những điều tốt đẹp nhất. Sự nhân hậu của tuổi Hợi cộng với trái tim ấm áp và tình cảm của tuổi Mão sẽ biến mọi khó khăn thử thách trở thành bài tập nhỏ mà hai vợ chồng cần phải đồng lòng vượt qua. Nhìn chung, Hợi và Mão là cặp đôi ít cãi vã vì họ luôn thấu hiểu được tâm can của đối phương, bên cạnh đó với sự hỗ trợ qua lại, Hợi và Mão hoàn toàn có khả năng thu hút tài vận ngày càng dồi dào, tài sản ngày một tăng cao, đủ để gia đình sống viên mãn cả đời.

Tuổi Tỵ và tuổi Dậu

Tuổi Dậu luôn để ý đến từng tiểu tiết trong cuộc sống, đòi hỏi tương đối khắt khe, thậm chí là có phần xét nét với đối tượng của mình. Tuổi Tỵ tính cách tương đối bí hiểm nhưng rất nhã nhặn, khả năng quan sát và sức cảm thụ rất lớn, thông minh hơn người và vô cùng thận trọng trong tình cảm, nhưng lại lạnh lùng trong việc thể hiện tình cảm. Nhưng khi hai người yêu nhau và chung sống bên nhau, tình cảm vợ chồng sẽ vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.

Thìn và Dậu

Người tuổi Dậu rất hay để ý đến tiểu tiết của cuộc sống, đối với nửa kia của mình luôn yêu cầu sự hoàn mỹ thậm chí có phần xét nét. Tuổi Thìn lại rất nhiệt tình khảng khái, rất có chủ ý chính kiến, chí tiến thủ rất mạnh. Tuy nhiên, đây lại là một đôi có sức hấp dẫn lẫn nhau với mức độ phối hợp rất cao. Hai con giáp này đầu óc rất linh hoạt, đều theo đuổi sự tiến bộ, vì thế họ sẽ chung lưng đấu cật cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. Nếu hai người biết quan tâm chia sẻ với nhau hơn nữa thì cuộc sống tình cảm sẽ vô cùng hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm