Khó tin loài vật đâm xương thủng cơ thể mình để tự vệ

Sa giông xương sườn nhọn, tên khoa học Pleurodeles waltl, là một loài lưỡng cư sống chủ yếu ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một phần Morocco. Thoạt nhìn, chúng khá “hiền”, thân dài, da trơn màu nâu xám lốm đốm, mắt nhỏ và dáng bơi chậm rãi. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy là một cơ chế tự vệ gần như độc nhất trong giới động vật.

Khi bị đe dọa, Pleurodeles waltl có thể đẩy các đầu xương sườn của mình xuyên qua da ở hai bên thân, tạo thành những “gai nhọn” tạm thời. Điều đặc biệt là các đầu xương này không gây tổn thương nghiêm trọng cho chính cơ thể chúng, nhờ cấu trúc da linh hoạt và khả năng tái tạo nhanh. Trước khi xuyên ra ngoài, các vùng da tương ứng còn tiết ra chất độc nhẹ, khiến những “mũi gai sinh học” này trở thành vũ khí vừa vật lý vừa hóa học, đủ để khiến kẻ săn mồi phải chùn bước.

Loài sa giông này thường sống trong các ao hồ, đầm lầy hoặc vùng nước tĩnh, nơi chúng dành phần lớn thời gian dưới nước. Chúng ăn tạp, từ côn trùng, giáp xác nhỏ đến ấu trùng và thậm chí cả đồng loại nhỏ hơn. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt chiều dài tới 30 cm – khá lớn đối với một loài sa giông và có tuổi thọ đáng kể trong điều kiện thuận lợi.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tái sinh. Giống nhiều loài lưỡng cư, Pleurodeles waltl có thể phục hồi các mô bị tổn thương, bao gồm cả da và cấu trúc liên quan đến cơ chế “xuyên xương”. Điều này khiến chúng trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực tái tạo mô và y học.

Ngoài tự nhiên, loài này cũng được nuôi trong môi trường phòng thí nghiệm và đôi khi trong bể cảnh nhờ khả năng thích nghi tốt. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng đòi hỏi hiểu biết về môi trường nước và chế độ ăn phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho chúng.

Sa giông xương sườn nhọn là minh chứng rõ ràng rằng tự nhiên luôn đầy bất ngờ. Một sinh vật tưởng chừng mong manh lại sở hữu “vũ khí” độc đáo, kết hợp giữa cấu trúc cơ thể và hóa học để sinh tồn. Giữa vô vàn chiến lược phòng thủ trong thế giới động vật, cơ chế của Pleurodeles waltl nổi bật như một ví dụ táo bạo và sáng tạo, khiến bất kỳ ai tìm hiểu cũng khó lòng quên được.