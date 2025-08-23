Hà Nội

Kho báu vàng siêu hiếm xuất hiện bất ngờ giữa rừng sâu Ba Lan

Kho tri thức

Tại khu rừng Grodziec, Ba Lan, các nhà khảo cổ học nghiệp dư đã tìm thấy kho báu quý giá. Trong số này có một vòng cổ vàng Gothic có từ thế kỷ 5.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)
Các nhà khảo cổ học nghiệp dư đã có khám phá quan trọng tại khu rừng Grodziec ở Ba Lan. Trong số những hiện vật quý giá được tìm thấy có một vòng cổ vàng Gothic tuyệt đẹp có từ thế kỷ 5. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Chiếc vòng cổ chế tác từ vàng nặng 222 gram. Hiện vật được tìm thấy trong một chiếc bình gốm và được chôn dưới đất cách đây hơn 1.500 năm. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Phát hiện đáng chú ý này là lần đầu tiên một chiếc vòng cổ Gothic được tìm thấy phát hiện ở Ba Lan, cung cấp thông tin quan trọng về những hoạt động giao thương, văn hóa đã định hình nên châu Âu vào thời kỳ đầu Trung cổ. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Khám phá này diễn ra trong khoảng 5 tuần vào mùa Hè năm nay. Khi ấy, Nhóm Denar Kalisz, phối hợp với Văn phòng Bảo vệ Môi trường tỉnh Kalisz, đã phát hiện 3 kho báu cực giá trị trong khu rừng gần Kalisz. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Cuộc thám hiểm có hệ thống của họ bắt đầu vào đầu tháng 6 với việc phát hiện ra một nghĩa trang thời La Mã có liên quan đến nền văn hóa Przeworsk. Trong số những phát hiện có ngôi mộ của một chiến binh được chôn cùng một mũi giáo và một đầu khiên. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Chỉ vài ngày sau khi phát hiện ngôi mộ của chiến binh, các chuyên gia đã tìm thấy một đồng xu từ thế kỷ 11 cùng với một chiếc bình gốm nhỏ được trang trí bằng các đường vân. Chiếc bình được niêm phong kín bằng đất gây nhiều tò mò về thứ đựng bên trong. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Về sau, các chuyên gia đã đưa chiếc bình tới Đại học Khoa học ở Kalisz để mở ra và phát hiện bên trong có 631 đồng xu. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Đến giữa tháng 7, chiếc bình khác được tìm thấy chứa chiếc vòng cổ vàng Gothic tuyệt đẹp có từ thế kỷ 5. Theo các nhà nghiên cứu, hiện vật này được người xưa cất giấu trong chiếc bình gốm rồi chôn xuống đất như một cách cất giữ những của cải giá trị trong thời kỳ bất ổn. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Với những phát hiện trên, các nhà nghiên cứu có thêm thông tin về các tuyến đường thương mại, kỹ thuật thủ công và giao lưu văn hóa giữa cộng đồng Gothic và cuộc sống của người dân địa phương trong thế kỷ thứ 5. Những cổ vật giá trị này cho thấy chúng thuộc về người có địa vị, quyền lực lớn trong xã hội. Ảnh: DENAR Kalisz - Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#kho báu khảo cổ Ba Lan #phát hiện kho báu trong rừng Grodziec #đồng xu thế kỷ 11 #kho báu #cổ vật

