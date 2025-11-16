Hà Nội

Kho báu tiền cổ đại gây sốc tại đền Esna, Ai Cập

Kho tri thức

Kho báu tiền cổ đại gây sốc tại đền Esna, Ai Cập

Một bộ sưu tập đồng tiền từ các triều đại khác nhau đã được phát hiện, mở ra trang sử mới về lịch sử và các nhà sưu tập cổ vật.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Thành phố Esna, nằm cách Luxor, Ai Cập 60 km về phía nam, nổi tiếng với tàn tích của một ngôi đền lịch sử mang tên thành phố. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Đền Esna này là một công trình bằng đá sa thạch dài 37 mét, rộng 20 mét và cao 15 mét. Với 24 cột chống đỡ mái, ngôi đền đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà sử học nghệ thuật, đặc biệt là 18 cột có đầu cột được trang trí bằng nhiều họa tiết thực vật khác nhau. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Tuy nhiên, giờ đây ngôi đền đã trở thành tâm điểm chú ý với một kho báu làm say mê các nhà khảo cổ học. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Theo đó, các nhà khảo cổ đến từ Cục Cổ vật Thượng Ai Cập đã phát hiện một kho báu đồng tiền vàng và bạc phía sau ngôi đền này. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Điểm thú vị là những đồng tiền này không có niên đại chung từ một thời kỳ duy nhất; chúng trải dài hàng nghìn năm, chứa đựng những đồng tiền từ thời Vua Fatimid, Mamluk, Ottoman và Armenia. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Trong số những đồng tiền này có một đồng tiền vàng có niên đại từ thời vua Fatimid Al Muizz li-Din Allah Al Fatimi. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Những đồng tiền này cũng thuộc sở hữu của nhiều vị vua, bao gồm một đồng tiền của Vương quốc Cilicia của Armenia được cho là được đúc dưới thời Vua Levon II. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Những đồng tiền thuộc sở hữu của nhiều vị vua, vậy nên có vẻ như chúng là báu vật của một nhà sưu tập nào đó. Ảnh: @Cục Cổ vật Thượng Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Đền Esna #Ai Cập #đồng tiền #vàng #bạc #kim loại

