Chính trị

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 chính thức khánh thành, cùng 250 công trình trọng điểm cả nước chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Thanh Hà

Sáng 19/8, tại tỉnh Nghệ An đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2.

Đây là 1 trong 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng được Chính phủ tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt vào sáng nay để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

image.jpg
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án toàn quốc.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

anh-bai.png
Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2.

Dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

khanh-thanh-benh-vien-hung-buou-nghe-an-cung-nhieu-cong-trinhtronng-diem-toan-quoc3-17555765668432019284347.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định: Dự án không chỉ là sự tăng cường cơ sở vật chất, quy mô giường bệnh mà quan trọng hơn là nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm áp lực bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị của người bệnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao vì sự nghiệp phát triển của ngành y nói riêng và sự nghiệp xây dựng Việt Nam hùng cường nói chung, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.

