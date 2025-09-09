Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, khi thời tiết bước vào giai đoạn giao mùa, các bậc cha mẹ lại thêm lo lắng cho sức khỏe của con mình, đặc biệt là những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong số các tác nhân gây bệnh, virus hợp bào hô hấp (RSV) là “thủ phạm” chính gây ra các bệnh hô hấp nghiêm trọng.

Virus RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ em, bao gồm viêm tiểu phế quản và viêm phổi.

Đối với người lớn và trẻ lớn, nhiễm RSV thường chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như cảm lạnh thông thường. Nhưng với những trẻ sinh non, trẻ có bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mãn tính hoặc hệ miễn dịch suy yếu, nhiễm RSV có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến suy hô hấp và thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, 54% trường hợp trẻ sinh non nhập viện do RSV xảy ra trong vòng 60 ngày sau sinh, 65% trường hợp nhập viện xảy ra trong vòng 90 ngày sau sinh, trẻ sinh càng ít tháng tuổi nguy cơ nhiễm RSV nặng càng cao.

Kháng thể đơn dòng Palivizumab, lá chắn cho trẻ em trước virus RSV - Ảnh BVCC

Palivizumab không phải là vắc-xin. Đây là một loại kháng thể đơn dòng được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Kháng thể này hoạt động như một “lá chắn” chủ động, trực tiếp nhận diện và vô hiệu hóa virus RSV, ngăn không cho chúng xâm nhập và gây tổn thương cho tế bào đường hô hấp của trẻ.

Palivizumab được tiêm vào cơ thể trẻ theo từng liều, thường là mỗi tháng một lần trong suốt mùa dịch RSV. Khác với vắc-xin giúp cơ thể tự sản sinh kháng thể, Palivizumab cung cấp sẵn kháng thể từ bên ngoài.

Do đó, tác dụng bảo vệ của nó là ngay lập tức và kéo dài trong khoảng một tháng, giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và các biến chứng nghiêm trọng do nhiễm RSV.

Tại Việt Nam, xác định chính xác mùa RSV khá khó khăn. Theo dữ liệu từ Bệnh viện Nhi Trung ương RSV lưu hành quanh năm tại miền Bắc Việt Nam.

Tuy nhiên, số bệnh nhân tăng lên vào những tháng mùa đông xuân (khoảng tháng 10 đến tháng 5), sau đó giảm dần vào các tháng 6,7,8. Do đó, mùa RSV được tính từ tháng 10 đến tháng 5. Thời điểm dự phòng nên triển khai trước khi bắt đầu vào mùa RSV (từ tháng 9 đến tháng 4).

Các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ: “Palivizumab là một giải pháp rất hiệu quả trong việc phòng ngừa nhiễm RSV nặng, đặc biệt ở các đối tượng trẻ sơ sinh non tháng hoặc trẻ có bệnh nền.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị y tế nào đưa vào triển khai cung cấp dịch vụ tiêm kháng thể đơn dòng Palivizumab. Đứng trước nhu cầu và thực trạng đó, dưới sự đôn đốc chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện, Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh sẽ bắt đầu triển khai kháng thể Palivizumab vào phác đồ dự phòng RSV cho những bệnh nhân đang điều trị tại khoa”.