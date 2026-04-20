Khám phá thị trấn trăm tuổi không có đường phố trên dãy núi Andes

Giữa dãy Andes hùng vĩ phủ tuyết trắng quanh năm, tồn tại một thị trấn treo mình trên sườn núi như bước ra từ quá khứ.

Thị trấn khai thác mỏ Sewell, nằm ở độ cao hơn 2.000 mét trên dãy Andes thuộc địa phận Chile, từng là một trong những cộng đồng công nghiệp độc đáo nhất thế kỷ 20. Được xây dựng vào đầu những năm 1900 để phục vụ mỏ đồng El Teniente – một trong những mỏ đồng lớn nhất thế giới – Sewell không chỉ là nơi làm việc mà còn là mái nhà của hàng nghìn công nhân và gia đình họ giữa môi trường khắc nghiệt của vùng núi cao.

Ảnh: memoriachilena.gob.

Điều khiến Sewell trở nên đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên là cấu trúc đô thị “không đường phố”. Do địa hình dốc đứng, thị trấn được xây dựng theo dạng bậc thang, với những cầu thang dài thay thế hoàn toàn cho đường xe chạy. Các tòa nhà gỗ sơn màu rực rỡ – đỏ, vàng, xanh – xếp chồng lên nhau theo sườn núi, tạo nên một khung cảnh vừa sống động vừa có phần siêu thực, như một bức tranh ghép giữa thiên nhiên và công nghiệp.

Ảnh: chileestuyo.

Trong thời kỳ hoàng kim, Sewell từng có đầy đủ tiện nghi của một đô thị hiện đại: trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, câu lạc bộ xã hội và cả sân bowling. Dù nằm biệt lập giữa núi non, nơi đây vẫn mang nhịp sống sôi động của một cộng đồng công nhân gắn bó. Cuộc sống ở Sewell không hề dễ dàng – thời tiết lạnh giá, tuyết rơi dày và nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu – nhưng chính những khó khăn đó lại tạo nên tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa những người dân nơi đây.

Ảnh: Tripadvisor.

Từ những năm 1970, khi công nghệ khai thác thay đổi và việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn, Sewell dần bị bỏ hoang. Công nhân được chuyển xuống các khu vực thấp hơn, thị trấn từng nhộn nhịp này trở thành một “thành phố ma” giữa núi Andes. Dẫu vậy, giá trị lịch sử và kiến trúc của Sewell không bị lãng quên. Năm 2006, nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, như một minh chứng cho thời kỳ công nghiệp hóa và đời sống của cộng đồng khai thác mỏ trong điều kiện khắc nghiệt.

Ngày nay, Sewell không còn là nơi sinh sống thường xuyên, nhưng lại trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với những ai yêu thích lịch sử và kiến trúc độc đáo. Những bậc thang dài, những ngôi nhà màu sắc và khung cảnh núi non bao quanh tạo nên một không gian vừa hoài cổ vừa hùng vĩ. Đi dạo giữa Sewell giống như bước vào một chương sách lịch sử, nơi mỗi bậc thang và mỗi tòa nhà đều kể lại câu chuyện về một thời kỳ lao động gian khó nhưng đầy ý nghĩa.

Sewell không chỉ là một thị trấn bỏ hoang, mà còn là biểu tượng của khả năng con người thích nghi và xây dựng cuộc sống ở những nơi tưởng chừng không thể. Giữa thiên nhiên khắc nghiệt, dấu ấn con người vẫn tồn tại – bền bỉ, rực rỡ và đầy tính nhân văn.