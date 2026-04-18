Khám phá thành phố Hồi giáo bị lãng quên giữa rừng ngập nước Bangladesh

Giữa vùng đồng bằng ngập nước miền Nam Bangladesh, những nhà thờ Hồi giáo cổ kính ở Bagerhat kể lại một thời kỳ vàng son bị lãng quên của đạo Hồi ở vùng Bengal.

T.B (tổng hợp)

Nhà thờ Hồi giáo lịch sử của thành phố Bagerhat là một quần thể kiến trúc Hồi giáo độc đáo nằm tại Bagerhat, thuộc Bangladesh. Được xây dựng vào thế kỷ 15 dưới thời vị tướng kiêm nhà cai trị Khan Jahan Ali, khu vực này từng là một đô thị Hồi giáo phát triển rực rỡ giữa vùng đất ngập nước và rừng rậm ven biển.

Ảnh: whc.unesco.

Điểm nổi bật nhất của Bagerhat là hệ thống nhà thờ Hồi giáo được xây dựng hoàn toàn bằng gạch nung, thay vì đá như ở nhiều khu vực khác. Công trình tiêu biểu nhất là Shat Gombuj Masjid, có tới hơn 60 mái vòm nhỏ xếp thành hàng đều đặn. Kiến trúc của nhà thờ vừa mang tính thực dụng, với các cột trụ dày và tường chắc chắn, vừa thể hiện sự tinh tế qua cách bố trí không gian và ánh sáng tự nhiên lọt qua các cửa vòm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không giống những đô thị Hồi giáo lớn với quy hoạch phức tạp, Bagerhat được xây dựng hài hòa với môi trường tự nhiên xung quanh. Các công trình tôn giáo, hồ nước và khu dân cư được bố trí xen kẽ, tận dụng hệ thống kênh rạch tự nhiên để thích nghi với điều kiện địa hình đặc thù. Điều này cho thấy sự hiểu biết sâu sắc của người xưa về môi trường và khả năng xây dựng bền vững.

Qua thời gian, nhiều công trình tại Bagerhat đã bị thiên nhiên bao phủ, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa huyền bí. Rêu phong, cây cối và lớp đất phù sa dần “nuốt chửng” một phần thành phố, biến nơi đây thành một “thành phố bị lãng quên” giữa thiên nhiên. Chính sự hòa quyện giữa kiến trúc và cảnh quan này đã làm nên giá trị đặc biệt của di sản.

Ảnh: archaeology.bagerhat.gov.

Năm 1985, Bagerhat được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo. Đây không chỉ là minh chứng cho sự phát triển của Hồi giáo tại vùng Bengal, mà còn là ví dụ hiếm hoi về một đô thị trung cổ được xây dựng thích ứng với môi trường ngập nước.

Ngày nay, Bagerhat thu hút du khách và các nhà nghiên cứu nhờ vẻ đẹp trầm mặc và câu chuyện lịch sử sâu sắc. Những mái vòm gạch đỏ, phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng, gợi lên hình ảnh của một thời đại đã qua nhưng vẫn còn sống động trong từng viên gạch.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
