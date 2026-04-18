Khám phá thành phố Hồi giáo bị lãng quên giữa rừng ngập nước Bangladesh

Giữa vùng đồng bằng ngập nước miền Nam Bangladesh, những nhà thờ Hồi giáo cổ kính ở Bagerhat kể lại một thời kỳ vàng son bị lãng quên của đạo Hồi ở vùng Bengal.

Nhà thờ Hồi giáo lịch sử của thành phố Bagerhat là một quần thể kiến trúc Hồi giáo độc đáo nằm tại Bagerhat, thuộc Bangladesh. Được xây dựng vào thế kỷ 15 dưới thời vị tướng kiêm nhà cai trị Khan Jahan Ali, khu vực này từng là một đô thị Hồi giáo phát triển rực rỡ giữa vùng đất ngập nước và rừng rậm ven biển.

Ảnh: whc.unesco.

Điểm nổi bật nhất của Bagerhat là hệ thống nhà thờ Hồi giáo được xây dựng hoàn toàn bằng gạch nung, thay vì đá như ở nhiều khu vực khác. Công trình tiêu biểu nhất là Shat Gombuj Masjid, có tới hơn 60 mái vòm nhỏ xếp thành hàng đều đặn. Kiến trúc của nhà thờ vừa mang tính thực dụng, với các cột trụ dày và tường chắc chắn, vừa thể hiện sự tinh tế qua cách bố trí không gian và ánh sáng tự nhiên lọt qua các cửa vòm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không giống những đô thị Hồi giáo lớn với quy hoạch phức tạp, Bagerhat được xây dựng hài hòa với môi trường tự nhiên xung quanh. Các công trình tôn giáo, hồ nước và khu dân cư được bố trí xen kẽ, tận dụng hệ thống kênh rạch tự nhiên để thích nghi với điều kiện địa hình đặc thù. Điều này cho thấy sự hiểu biết sâu sắc của người xưa về môi trường và khả năng xây dựng bền vững.

Qua thời gian, nhiều công trình tại Bagerhat đã bị thiên nhiên bao phủ, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa huyền bí. Rêu phong, cây cối và lớp đất phù sa dần “nuốt chửng” một phần thành phố, biến nơi đây thành một “thành phố bị lãng quên” giữa thiên nhiên. Chính sự hòa quyện giữa kiến trúc và cảnh quan này đã làm nên giá trị đặc biệt của di sản.

Ảnh: archaeology.bagerhat.gov.

Năm 1985, Bagerhat được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo. Đây không chỉ là minh chứng cho sự phát triển của Hồi giáo tại vùng Bengal, mà còn là ví dụ hiếm hoi về một đô thị trung cổ được xây dựng thích ứng với môi trường ngập nước.

Ngày nay, Bagerhat thu hút du khách và các nhà nghiên cứu nhờ vẻ đẹp trầm mặc và câu chuyện lịch sử sâu sắc. Những mái vòm gạch đỏ, phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng, gợi lên hình ảnh của một thời đại đã qua nhưng vẫn còn sống động trong từng viên gạch.