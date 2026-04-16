Khám phá kỳ quan công nghiệp trăm tuổi từng đóng thịt hộp cho cả thế giới

Tọa lạc bên bờ sông Uruguay, Cảnh quan công nghiệp Fray Bentos (Uruguay) kể câu chuyện về một “đế chế thịt” từng nuôi sống hàng triệu người.

T.B (tổng hợp)

Tọa lạc gần thành phố Fray Bentos, thuộc Uruguay, Cảnh quan công nghiệp Fray Bentos là một trong những di sản thế giới độc đáo nhất, được UNESCO công nhận vào năm 2015. Nơi đây từng là trung tâm chế biến thịt quy mô lớn, nổi tiếng toàn cầu từ cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, gắn liền với hai cái tên huyền thoại: Công ty chiết xuất thịt Liebig và sau này là Anglo.

Ảnh: elrionegrense.com

Điểm đặc biệt của Fray Bentos không chỉ nằm ở các nhà máy, mà còn ở toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Từ khu giết mổ, dây chuyền chế biến, kho lạnh, bến cảng cho đến nhà ở công nhân, trường học và bệnh viện – tất cả tạo nên một “thành phố công nghiệp” thu nhỏ. Đây chính là lý do UNESCO đánh giá nơi này như một minh chứng sống động cho cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu và sự hình thành của nền kinh tế thực phẩm hiện đại.

Ảnh: rionegro.gub.

Trong thời kỳ hoàng kim, Fray Bentos sản xuất các sản phẩm thịt đóng hộp và chiết xuất thịt (thịt bò muối, chiết xuất thịt bò) xuất khẩu đi khắp thế giới, đặc biệt phục vụ quân đội trong các cuộc chiến tranh lớn. Những sản phẩm mang thương hiệu “Fray Bentos” từng xuất hiện trên bàn ăn từ châu Âu đến châu Á, biến nơi đây thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Ảnh: Gub.

Ngày nay, khu di sản này được chuyển đổi thành một bảo tàng ngoài trời, nơi du khách có thể đi dạo giữa những cỗ máy cũ kỹ, các tòa nhà gạch đỏ và những đường ray vận chuyển vẫn còn in dấu thời gian. Không gian nơi đây vừa mang vẻ hoang phế, vừa gợi cảm giác sống động về một thời kỳ công nghiệp sôi động. Những câu chuyện về công nhân, kỹ sư và cả những chuyến tàu chở thịt vượt đại dương dường như vẫn còn vang vọng.

Fray Bentos không chỉ là một di sản vật chất mà còn là ký ức về cách con người đã công nghiệp hóa thực phẩm và kết nối thế giới thông qua thương mại. Nó nhắc nhở rằng, ngay cả những ngành tưởng chừng bình thường như chế biến thịt cũng có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhân loại.

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

1-4200.png
Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
2-7879.png
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.

8 cách nói 'không' của người EQ cao

Chúng ta thường ngại nói "không" vì sợ mất lòng, sợ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng thực ra, điều chúng ta cần là học cách từ chối một cách khéo léo và hiểu được "nghệ thuật nói không".

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.