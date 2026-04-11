Khám phá bí ẩn cầu thang chữ tượng hình dài nhất thế giới cổ đại

Cầu thang chữ tượng hình tại Copán là công trình độc đáo, giúp giải mã lịch sử và văn hóa của nền văn minh Maya cổ đại qua hàng nghìn ký tự khắc trên đá.

T.B (tổng hợp)

Nằm ở phía Tây Honduras gần biên giới Guatemala, di tích Copán là một trong những trung tâm quan trọng nhất của nền văn minh Maya cổ đại. Phát triển rực rỡ từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 9, Copán từng là một thành phố lớn với kiến trúc tinh xảo, nghệ thuật điêu khắc bậc thầy và hệ thống chữ viết tượng hình phức tạp.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của Copán chính là những bia đá được chạm khắc công phu, mô tả chân dung các vị vua cùng những biểu tượng thần thoại và lịch sử. Mỗi bia đá không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một “bản ghi” bằng đá, giúp các nhà khảo cổ giải mã lịch sử và dòng dõi của các triều đại Maya. Đặc biệt, các chi tiết chạm khắc tại Copán được đánh giá là tinh xảo bậc nhất trong thế giới Maya.

Ảnh: Minube.

Một trong những công trình ấn tượng nhất tại đây là cầu thang chữ tượng hình – một cấu trúc độc đáo gồm hàng nghìn ký tự khắc trên từng bậc đá. Đây được xem là văn bản chữ viết dài nhất của người Maya từng được phát hiện, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lịch sử chính trị và văn hóa của thành phố. Dù nhiều phần đã bị hư hại theo thời gian, công trình này vẫn là một kho tư liệu vô giá đối với giới nghiên cứu.

Ảnh: Atlas Obscura

Copán không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là nơi giao thoa của nghệ thuật, tôn giáo và khoa học. Người Maya tại đây có kiến thức đáng kinh ngạc về thiên văn học và lịch pháp, đồng thời xây dựng các công trình phù hợp với chu kỳ thiên nhiên. Các quảng trường, đền thờ và sân chơi bóng (ball court) đều được bố trí có chủ ý, phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và vũ trụ.

Sự suy tàn của Copán vào khoảng thế kỷ 9 vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều giả thuyết được đưa ra, từ biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên đến xung đột nội bộ. Dù nguyên nhân cụ thể chưa được xác định rõ, thành phố dần bị bỏ hoang và bị rừng rậm bao phủ trong nhiều thế kỷ, cho đến khi được khám phá lại vào thời hiện đại.

Ngày nay, Copán là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, thu hút du khách và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Những tàn tích còn lại không chỉ là chứng tích của một nền văn minh đã mất mà còn là lời nhắc nhở về sự sáng tạo và khả năng phát triển đáng kinh ngạc của con người cổ đại.

Xem video: Nghệ sĩ Việt đưa chất liệu văn hóa dân gian vào âm nhạc
Bài liên quan

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Xem chi tiết

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

