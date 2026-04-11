Khám phá bí ẩn cầu thang chữ tượng hình dài nhất thế giới cổ đại

Nằm ở phía Tây Honduras gần biên giới Guatemala, di tích Copán là một trong những trung tâm quan trọng nhất của nền văn minh Maya cổ đại. Phát triển rực rỡ từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 9, Copán từng là một thành phố lớn với kiến trúc tinh xảo, nghệ thuật điêu khắc bậc thầy và hệ thống chữ viết tượng hình phức tạp.

Điểm nổi bật nhất của Copán chính là những bia đá được chạm khắc công phu, mô tả chân dung các vị vua cùng những biểu tượng thần thoại và lịch sử. Mỗi bia đá không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một “bản ghi” bằng đá, giúp các nhà khảo cổ giải mã lịch sử và dòng dõi của các triều đại Maya. Đặc biệt, các chi tiết chạm khắc tại Copán được đánh giá là tinh xảo bậc nhất trong thế giới Maya.

Một trong những công trình ấn tượng nhất tại đây là cầu thang chữ tượng hình – một cấu trúc độc đáo gồm hàng nghìn ký tự khắc trên từng bậc đá. Đây được xem là văn bản chữ viết dài nhất của người Maya từng được phát hiện, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lịch sử chính trị và văn hóa của thành phố. Dù nhiều phần đã bị hư hại theo thời gian, công trình này vẫn là một kho tư liệu vô giá đối với giới nghiên cứu.

Copán không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là nơi giao thoa của nghệ thuật, tôn giáo và khoa học. Người Maya tại đây có kiến thức đáng kinh ngạc về thiên văn học và lịch pháp, đồng thời xây dựng các công trình phù hợp với chu kỳ thiên nhiên. Các quảng trường, đền thờ và sân chơi bóng (ball court) đều được bố trí có chủ ý, phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và vũ trụ.

Sự suy tàn của Copán vào khoảng thế kỷ 9 vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều giả thuyết được đưa ra, từ biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên đến xung đột nội bộ. Dù nguyên nhân cụ thể chưa được xác định rõ, thành phố dần bị bỏ hoang và bị rừng rậm bao phủ trong nhiều thế kỷ, cho đến khi được khám phá lại vào thời hiện đại.

Ngày nay, Copán là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, thu hút du khách và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Những tàn tích còn lại không chỉ là chứng tích của một nền văn minh đã mất mà còn là lời nhắc nhở về sự sáng tạo và khả năng phát triển đáng kinh ngạc của con người cổ đại.