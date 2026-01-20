Bé 4 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Bé trai 4 tuổi, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu do bị chó thả rông tấn công ngay trước cửa nhà.

Một bé trai 4 tuổi, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi vừa phải nhập viện cấp cứu do bị chó thả rông tấn công ngay trước cửa nhà vào trưa ngày 18/1. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc bảo vệ trẻ nhỏ trước nguy cơ từ chó dữ, chó thả rông.

Bệnh nhi G.H. được đưa đến Bệnh viện Sản – Nhi trong tình trạng đa vết thương vùng mặt. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, xử trí vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết cắn để trung hòa virus, ngăn ngừa lây lan vào hệ thần kinh trung ương.

Đồng thời cháu bé cũng được tiêm vaccine phòng dại theo liệu trình, huyết thanh kháng uốn ván, sử dụng kháng sinh, giảm đau, rửa sạch và khâu ngắt quãng gần 20 mũi tại vùng má và miệng.

Cháu bé G.H bị chó thả rông cắn gây thương tích nặng ở vùng mặt.

Chị Lê Thị Hồng, mẹ bé G.H., cho biết, khoảng 10h sáng, khi con đang chơi trong nhà và đứng trước cổng, thấy con chó đi ngang nên nói “chó đi đi”, thì bất ngờ con chó lao tới cắn vào vùng mặt. Quá hoảng loạn, gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Thị Lệ Châu, trung bình mỗi tuần Khoa Liên chuyên khoa tiếp nhận ít nhất một trường hợp trẻ em bị chó cắn phải nhập viện. Các vết thương vùng mặt có nguy cơ ảnh hưởng thẩm mỹ lâu dài, để lại sẹo, đặc biệt những vết thương chó cắn thường phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao.

Trước thực trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác, không để trẻ chơi ở khu vực có chó thả rông.

Chủ nuôi chó cần đeo rọ mõm, xích giữ chó khi ra đường để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Khi không may bị chó cắn, cần theo dõi con vật và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.