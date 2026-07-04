Khách Tây đi miền Tây làm phụ hồ, mô hình du lịch trải nghiệm gây bão mạng

Trào lưu trải nghiệm du lịch thực tế tại Việt Nam vừa ghi nhận một xu hướng mới lạ khi nhiều du khách quốc tế chủ động tìm kiếm những trải nghiệm lao động chân tay thay vì lựa chọn các kỳ nghỉ dưỡng xa hoa hay các tour ngắm cảnh thuần túy.

Mới đây, mạng xã hội vô cùng thích thú trước đoạn video ghi lại cảnh một nhóm du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm làm thợ xây thực thụ trong chuyến du lịch khám phá vùng sông nước miền Tây.

Một nhóm du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm làm thợ xây. (Ảnh: Chụp màn hình)

Giữa không khí nhộn nhịp của một công trường xây dựng dưới thời tiết nắng nóng, nhóm khách gồm hơn 15 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau đã cùng nhau bắt tay vào công việc cất nhà cho người dân địa phương.

Trang bị mũ tai bèo, mũ lưỡi trai và găng tay lao động đơn giản, các du khách hào hứng tham gia vào mọi công đoạn từ trộn vữa, trét vữa cho đến đặt từng viên gạch ống để dựng nên những bức tường hoàn chỉnh. Thậm chí, những thành viên lớn tuổi trong đoàn cũng không ngần ngại đứng trên giàn giáo cao để chuyền tay nhau những xô vữa nặng và giăng dây căn thẳng hàng cho công trình.

Dù đây là công việc nặng nhọc, đòi hỏi cả thể lực lẫn sự khéo léo, nhóm du khách vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và nụ cười rạng rỡ trong suốt quá trình làm việc. Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng và năng lượng tích cực từ "nhóm thợ xây đặc biệt" này đã biến không khí công trường trở nên vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.

(Nguồn: @maitrinh1991/TikTok)

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video trên đã nhanh chóng viral mạnh mẽ, thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trên nền tảng TikTok. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước hình thức du lịch độc đáo này, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa nhân văn khi các hoạt động lữ hành được gắn liền với việc hỗ trợ cộng đồng bản địa.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, phía dưới phần bình luận, hàng ngàn cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú trước hình thức du lịch có phần lạ lẫm nhưng vô cùng ý nghĩa này. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự khéo léo của nhóm du khách, một tài khoản nhận xét rằng du khách có phong thái làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và ăn ý, "cảm giác như ai trong đoàn cũng đều biết xây dựng từ trước vậy”.

Bên cạnh những lời khen ngợi về sự thạo việc, không ít người dùng mạng xã hội tỏ ra tò mò về nguồn gốc của hoạt động này khi để lại câu hỏi, không ngờ rằng ở Việt Nam lại có những tour du lịch độc lạ thế này. Ngay lập tức, thắc mắc này đã được một tài khoản khác giải đáp và chia sẻ thêm về sự phổ biến của mô hình lữ hành thực tế: “Đây là dạng tour du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa kết hợp làm thiện nguyện, ở quê mình mô hình này có từ lâu rồi, ngoài xây nhà ra thì du khách nước ngoài còn được trải nghiệm gặt lúa cùng người dân”.

Sự hưởng ứng của du khách quốc tế cùng những phản hồi tích cực từ dư luận đã khẳng định tính hiệu quả của mô hình du lịch trải nghiệm văn hóa. Việc đưa du khách thâm nhập sâu vào đời sống lao động bản địa không chỉ định hình một xu hướng lữ hành mới, bền vững, mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia bằng chính những giá trị văn hóa, nhân văn thực tế.