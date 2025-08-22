Khách sạn bỏ hoang trên "đất vàng" Hà Nội sắp phá dỡ để xây cao ốc nghìn tỷ

Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư và biệt thự liền kề bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm có giải pháp chuyển đổi và tận dụng quỹ nhà bỏ trống để phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là của người thu nhập thấp.

Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tại Hà Nội và TP HCM hiện có ít nhất 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để bảo trì, bảo dưỡng. Trong khi đó, trung bình mỗi năm, mỗi đô thị thiếu hụt tối thiểu 50.000 căn hộ. Việc hàng chục nghìn căn hộ bỏ trống trong khi nhiều người dân không có nhà ở là một nghịch lý.

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do nhiều khu tái định cư được xây dựng xa trung tâm, thiếu tiện ích và dịch vụ công cộng, làm giảm sức hấp dẫn, gây khó khăn cho việc sinh hoạt và di chuyển của người dân. Một số dự án còn gặp vấn đề về chất lượng xây dựng như vật liệu kém, thiết kế bất hợp lý, thi công không đạt chuẩn, ảnh hưởng đến an toàn và giá trị căn hộ, khiến người dân không muốn chuyển đến ở.