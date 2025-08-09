Hà Nội

Giải mã

Kền kền bị mang tiếng oan hàng thế kỷ?

Được mệnh danh là “anh lao công” của thiên nhiên, kền kền vẫn bị phim ảnh bóp méo thành hình tượng phản diện đáng sợ, xấu xí.

Theo Ái Ái/Hoa học trò

Trong tự nhiên, kền kền đóng vai trò như một cái máy xử lý rác sinh học, làm việc full công suất mỗi ngày, với thiết kế hoàn hảo không một lỗi hệ thống. Vậy mà, chỉ vì ngoại hình không được thuận mắt cho lắm, cùng với công việc liên quan đến chuyện kết thúc của sự sống, con người đã đóng mác cho loài chim này là phản diện.

Trong khi đáng lẽ phải được cảm ơn, "anh lao công" của thế giới tự nhiên bị truyền thông và phim ảnh gắn mác xấu ác.

Kền kền cực kì có ích và chẳng làm hại ai. Chúng thậm chí không tấn công các loài khi chúng còn sống, mà luôn chờ "ngủm" hẳn mới ăn. Với chiếc mỏ được tự nhiên thiết kế để dọn sạch sẽ bữa ăn, không để lại tàn dư nào có thể gây ra lây lan mầm bệnh, chúng giúp ngăn ô nhiễm môi trường và không khí.

Đúng vậy, kền kền là "anh liêm" của thế giới loài chim và đóng vai trò quan trọng trong mắt xích sinh thái nhưng xưa nay vẫn bị truyền thông, phim ảnh xây dựng hình tượng xấu ác, gây bao hiểu lầm.

"Liêm" đến thế mà vẫn bị gán ghép, vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao?

Kền kền còn là khắc tinh của những kẻ săn trộm, do chúng rất nhạy với tín hiệu kết thúc cuộc sống của mọi loài động vật. Việc lượn lờ trên trời nơi con thú nào đó nằm xuống sẽ vô tình báo hiệu cho lực lượng chức năng về hoạt động săn bắn phi pháp.

Vẻ ngoài phản diện nhưng tâm hướng thiện là đây.

Loài kền kền cũng đóng vai trò cực kì quan trọng trong tín ngưỡng và văn hóa của người Tây Tạng. Họ hiểu và tôn trọng kền kền như một loài chim linh thiêng. Hình ảnh những con kền kền bay lượn được ví như những sứ giả đưa linh hồn con người về cõi vĩnh hằng (thiên táng hay còn gọi là điểu táng ở Tây Tạng được xem là một cách để con người dâng cơ thể mình cho tự nhiên, nhờ những loài sinh linh đưa linh hồn mình về nơi tốt đẹp hơn).

Ngoài nỗi oan ngoại hình, kền kền còn đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, vì ít người biết đến vai trò của chúng trong hệ sinh thái nên không xem trọng việc bảo tồn loài chim này. Trên Trái Đất hiện có 23 loài kền kền, được chia thành 2 họ: Các loài Tân thế giới ở châu Mỹ và Cựu thế giới ở châu Á, châu Âu, châu Phi. Loài nào cũng đang đối mặt với các mối đe dọa.

#kền kền #động vật #loài chim #loài kền kền

