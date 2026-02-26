Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Tàu sân bay đắt nhất thế giới gặp sự cố vệ sinh nghiêm trọng

Hệ thống vệ sinh của USS Gerald Ford liên tục gặp lỗi, gây khó khăn cho thủy thủ và chậm tiến độ hoạt động của tàu chiến hiện đại này.

Nguyễn Cúc

Các đoạn video xuất hiện ngày 24/2 cho thấy một lượng lớn nước thải thô tràn bên trong siêu tàu sân bay USS Gerald Ford (CVN-78) - tàu chiến hiện đại và đắt nhất của Hải quân Mỹ. Sự cố này xảy ra sau nhiều năm hệ thống vệ sinh trên tàu liên tục gặp trục trặc do đường ống hẹp thường xuyên bị tắc nghẽn.

Theo các báo cáo nội bộ, phần lớn trong hơn 600 nhà vệ sinh trên tàu từng nhiều lần không thể hoạt động, buộc thủy thủ phải chờ tới 45 phút để sử dụng. Trong đợt triển khai năm 2025, con tàu ghi nhận trung bình một yêu cầu bảo trì liên quan đến hệ thống nước thải mỗi ngày. Thậm chí có thời điểm hệ thống này gặp hơn 200 lỗi chỉ trong vòng bốn ngày, khiến tàu phải nhiều lần cần hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài.

article-699e7722dfc181-44050698.jpg
Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford thuộc Hải quân Mỹ.

Việc xử lý sự cố đôi khi đòi hỏi phải sử dụng quy trình xả bằng axit chuyên dụng với chi phí khoảng 400.000 USD mỗi lần, và chỉ có thể thực hiện khi tàu ở cảng. Trong khi đó, các kỹ thuật viên và thủy thủ phải làm việc nhiều giờ liên tục để duy trì hoạt động của hệ thống, làm giảm đáng kể tinh thần của thủy thủ đoàn, vốn đã chịu áp lực lớn do thời gian triển khai kéo dài hơn thông lệ.

Giới chức Hải quân Mỹ cho biết các vấn đề vệ sinh không ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của tàu, nhưng thừa nhận đây là mối lo ngại nghiêm trọng về điều kiện sinh hoạt. USS Gerald Ford từng được triển khai tới nhiều khu vực căng thẳng chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động răn đe quân sự của Mỹ.

Không chỉ hệ thống nước thải, con tàu còn gặp nhiều vấn đề kỹ thuật khác, bao gồm thang máy vũ khí, máy phóng điện từ, hệ thống cảm biến và quản lý chất thải. Một báo cáo giám sát của Mỹ từng mô tả chương trình đóng tàu này là ví dụ điển hình về “cách không nên đóng tàu chiến”, khi nhiều công nghệ mới được tích hợp đồng thời nhưng chưa hoàn thiện.

article-699e7687e4c826-09004875.png
Nước thải tràn trên tàu USS Gerald Ford.

Những trục trặc này đã khiến USS Gerald Ford bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Dù chính thức vào biên chế năm 2017, tàu phải mất hơn 5 năm mới có thể thực hiện đợt triển khai tác chiến đầu tiên vào năm 2022.

Với tổng chi phí vượt 17,5 tỷ USD, USS Gerald Ford hiện là tàu chiến đắt nhất từng được chế tạo, có giá thành cao hơn gấp đôi các tàu sân bay lớp Nimitz trước đó. Tuy nhiên, việc tích hợp các công nghệ mới, đặc biệt là hệ thống phóng điện từ và khả năng vận hành tiêm kích thế hệ mới, vẫn đang tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho Hải quân Mỹ.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/us-navy-ford-raw-sewage-overflows
#USS Gerald Ford #tàu sân bay Mỹ #Hải quân Mỹ #siêu tàu sân bay #sự cố kỹ thuật tàu chiến #nước thải trên tàu sân bay

Bài liên quan

Quân sự

Mỹ bắn rơi UAV Iran gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Một UAV của Iran bị tiêm kích Mỹ bắn hạ khi tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày cho biết một tiêm kích Hải quân Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Iran khi phương tiện này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên biển Ả Rập. Sự việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran tại khu vực Trung Đông.

Theo CENTCOM, chiếc UAV Iran đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay Mỹ với “ý đồ không rõ ràng”, đồng thời tiếp tục bay về phía mục tiêu bất chấp các biện pháp hạ nhiệt do lực lượng Mỹ triển khai trên vùng biển quốc tế. Trước nguy cơ đe dọa an toàn cho cụm tác chiến tàu sân bay, tiêm kích F-35C xuất phát từ USS Abraham Lincoln đã khai hỏa và bắn hạ UAV.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông

Washington tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông nhằm răn đe Iran, thể hiện khả năng can thiệp nhanh và duy trì ưu thế trên khu vực.

Hải quân Mỹ đang điều động một cụm tác chiến tàu sân bay hướng tới Iran khi ông Trump cảnh báo Tehran giữa lúc căng thẳng hạt nhân leo thang và bất ổn khu vực gia tăng. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1/2026 tuyên bố Washington đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân, đối đầu gián tiếp với Israel và tình hình bất ổn nội bộ tại quốc gia Hồi giáo này.

Theo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, động thái được mô tả như một “hạm đội răn đe”, nhằm phát đi thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng can thiệp quân sự của Mỹ, đồng thời bảo đảm các phương án phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh khu vực vượt tầm kiểm soát.

Xem chi tiết

Quân sự

F-35C trên tàu sân bay, "quân át chủ bài" của Mỹ trong căng thẳng với Iran

F-35C, biến thể tối ưu của Mỹ, đóng vai trò hỗ trợ thu thập tình báo và tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp hạn chế kỹ thuật.

F-35C thuộc Phi đội Tiêm kích tấn công Thủy quân lục chiến 314 (USMC)

Ngày 20/1, tàu sân bay siêu hạng lớp Nimitz USS Abraham Lincoln cùng Cụm tác chiến tàu sân bay đi kèm đã hoàn tất hành trình quá cảnh eo biển Malacca, chính thức rời khu vực tác chiến của Hạm đội 7, bao gồm Biển Đông, để chuyển sang khu vực phụ trách của Hạm đội 5 tại Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi Washington quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ của nhóm tác chiến tại Tây Thái Bình Dương.

Việc điều hướng lại USS Abraham Lincoln được xem là một phần trong đợt tăng cường quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Song song với việc tái triển khai tàu sân bay, Mỹ cũng đã điều động thêm lực lượng lục quân và không quân tới Trung Đông, đồng thời rút một số khí tài khỏi các căn cứ được đánh giá là dễ bị Iran hoặc các lực lượng thân Tehran tấn công trả đũa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới