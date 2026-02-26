Tàu sân bay đắt nhất thế giới gặp sự cố vệ sinh nghiêm trọng

Các đoạn video xuất hiện ngày 24/2 cho thấy một lượng lớn nước thải thô tràn bên trong siêu tàu sân bay USS Gerald Ford (CVN-78) - tàu chiến hiện đại và đắt nhất của Hải quân Mỹ. Sự cố này xảy ra sau nhiều năm hệ thống vệ sinh trên tàu liên tục gặp trục trặc do đường ống hẹp thường xuyên bị tắc nghẽn.

Theo các báo cáo nội bộ, phần lớn trong hơn 600 nhà vệ sinh trên tàu từng nhiều lần không thể hoạt động, buộc thủy thủ phải chờ tới 45 phút để sử dụng. Trong đợt triển khai năm 2025, con tàu ghi nhận trung bình một yêu cầu bảo trì liên quan đến hệ thống nước thải mỗi ngày. Thậm chí có thời điểm hệ thống này gặp hơn 200 lỗi chỉ trong vòng bốn ngày, khiến tàu phải nhiều lần cần hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài.

Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford thuộc Hải quân Mỹ.

Việc xử lý sự cố đôi khi đòi hỏi phải sử dụng quy trình xả bằng axit chuyên dụng với chi phí khoảng 400.000 USD mỗi lần, và chỉ có thể thực hiện khi tàu ở cảng. Trong khi đó, các kỹ thuật viên và thủy thủ phải làm việc nhiều giờ liên tục để duy trì hoạt động của hệ thống, làm giảm đáng kể tinh thần của thủy thủ đoàn, vốn đã chịu áp lực lớn do thời gian triển khai kéo dài hơn thông lệ.

Giới chức Hải quân Mỹ cho biết các vấn đề vệ sinh không ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của tàu, nhưng thừa nhận đây là mối lo ngại nghiêm trọng về điều kiện sinh hoạt. USS Gerald Ford từng được triển khai tới nhiều khu vực căng thẳng chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động răn đe quân sự của Mỹ.

Không chỉ hệ thống nước thải, con tàu còn gặp nhiều vấn đề kỹ thuật khác, bao gồm thang máy vũ khí, máy phóng điện từ, hệ thống cảm biến và quản lý chất thải. Một báo cáo giám sát của Mỹ từng mô tả chương trình đóng tàu này là ví dụ điển hình về “cách không nên đóng tàu chiến”, khi nhiều công nghệ mới được tích hợp đồng thời nhưng chưa hoàn thiện.

Nước thải tràn trên tàu USS Gerald Ford.

Những trục trặc này đã khiến USS Gerald Ford bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Dù chính thức vào biên chế năm 2017, tàu phải mất hơn 5 năm mới có thể thực hiện đợt triển khai tác chiến đầu tiên vào năm 2022.

Với tổng chi phí vượt 17,5 tỷ USD, USS Gerald Ford hiện là tàu chiến đắt nhất từng được chế tạo, có giá thành cao hơn gấp đôi các tàu sân bay lớp Nimitz trước đó. Tuy nhiên, việc tích hợp các công nghệ mới, đặc biệt là hệ thống phóng điện từ và khả năng vận hành tiêm kích thế hệ mới, vẫn đang tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho Hải quân Mỹ.