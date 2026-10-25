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Kho tri thức

Kampilan – thanh kiếm quái thú cực kỳ uy mãnh của người Philippines

Trên những hòn đảo nhiệt đới Philippines, một thanh kiếm dài với lưỡi thép uy lực và chuôi chạm hình sinh vật thần thoại từng gắn liền với danh dự chiến binh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong kho tàng vũ khí truyền thống Đông Nam Á, Kampilan nổi bật bởi dáng vẻ dài, mạnh mẽ và phần chuôi mang hình thù kỳ lạ. Đây là loại kiếm một lưỡi gắn bó với nhiều cộng đồng tại Philippines, đặc biệt là các dân tộc Hồi giáo ở Mindanao như Maranao, Maguindanao và Tausug. Kampilan không chỉ là vũ khí chiến đấu mà còn tượng trưng cho địa vị, quyền lực và danh dự của các thủ lĩnh, quý tộc cùng tầng lớp chiến binh.

Điểm dễ nhận biết nhất của Kampilan là lưỡi kiếm dài, tương đối thẳng, thường mở rộng về phía mũi và đôi khi có một phần nhô nhỏ đặc trưng gần đầu lưỡi. Tùy từng mẫu, chiều dài tổng thể có thể xấp xỉ hoặc vượt một mét. Hình dáng ấy tạo nên vẻ ngoài khác biệt so với những thanh kris có lưỡi uốn lượn nổi tiếng trong khu vực. Một số biến thể được mô tả là kiếm hai tay, nhưng cách cầm và sử dụng thực tế có thể khác nhau tùy truyền thống địa phương và kích thước từng thanh kiếm.

Thanh kiếm Kampilan cùng vỏ gỗ truyền thống, với phần chuôi được trang trí cầu kỳ. Ảnh: Wikimedia Commons

Phần chuôi mới thực sự khiến Kampilan trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nhiều mẫu có chuôi chẻ đôi ở cuối, tạo hình giống hàm của cá sấu hoặc miệng há rộng của naga, sinh vật rắn thần thoại phổ biến trong văn hóa Nam Á và Đông Nam Á. Một số chuôi còn có chi tiết tròn giống con mắt, khiến thanh kiếm như mang diện mạo của một sinh vật sống. Các nghệ nhân sử dụng gỗ, sừng hoặc những vật liệu khác để tạo hình; một số chuôi được quấn sợi thực vật nhằm tăng độ bám khi cầm.

Những hoa văn chạm khắc trên chuôi thường gắn với nghệ thuật trang trí truyền thống của người Moro, đặc biệt là phong cách okir hoặc ukkil, nổi bật với những đường cong uốn lượn và họa tiết thực vật, động vật cách điệu. Mỗi thanh kiếm vì vậy có thể mang dấu ấn riêng của cộng đồng, người chế tác hoặc chủ nhân. Đáng chú ý, dù thường được hình dung như một thanh kiếm hai tay, Kampilan trong nhiều truyền thống thực tế được thiết kế để sử dụng bằng một tay, cho phép chiến binh cầm khiên ở tay còn lại.

Cận cảnh kiểu chuôi Kampilan chẻ đôi, được cho là gợi hình hàm cá sấu hoặc sinh vật thần thoại. Ảnh: eriksedge.com

Kampilan gắn liền với lịch sử xung đột và sự chống trả trước các thế lực bên ngoài tại Philippines. Thanh kiếm thường được nhắc đến trong những câu chuyện về các chiến binh bản địa, trong đó có Lapu-Lapu, thủ lĩnh đã đánh bại đoàn thám hiểm của Ferdinand Magellan tại đảo Mactan năm 1521. Tuy nhiên, việc xác định chính xác loại vũ khí được sử dụng trong trận đánh này vẫn cần thận trọng, bởi những câu chuyện truyền lại không phải lúc nào cũng đủ để xác nhận từng chi tiết.

Ngày nay, Kampilan được lưu giữ trong các bảo tàng và bộ sưu tập lịch sử, trở thành minh chứng cho trình độ rèn kim loại, nghệ thuật chạm khắc và bản sắc văn hóa của các cộng đồng Philippines. Từ lưỡi thép dài đến chiếc chuôi mang hình hàm quái thú, thanh kiếm cho thấy vũ khí trong quá khứ không chỉ được tạo ra để chiến đấu. Nó còn là vật thể chứa đựng niềm tin, địa vị và ký ức của một cộng đồng đã gìn giữ truyền thống qua nhiều thế hệ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Kampilan #Vũ khí truyền thống Philippines #Chiến binh Philippines #Nghệ thuật chạm khắc #Văn hóa Moro

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