Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bình luận livestream, người phụ nữ mất luôn 265 triệu

Số hóa - Xe

Bình luận livestream, người phụ nữ mất luôn 265 triệu

Một phụ nữ Brazil bị lừa gần 265 triệu đồng sau khi tin rằng mình đang yêu ca sĩ James Blunt qua các video deepfake và tin nhắn AI giả mạo.

Thiên Trang (TH)
Chỉ từ một dòng bình luận dưới buổi livestream của James Blunt, một người phụ nữ 57 tuổi tại Brazil đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tình cảm công nghệ cao, mất trắng hơn 10.000 USD sau hơn một năm chìm trong mối quan hệ ảo được dựng lên bằng AI và deepfake.
Chỉ từ một dòng bình luận dưới buổi livestream của James Blunt, một người phụ nữ 57 tuổi tại Brazil đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tình cảm công nghệ cao, mất trắng hơn 10.000 USD sau hơn một năm chìm trong mối quan hệ ảo được dựng lên bằng AI và deepfake.
Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, người phụ nữ sống tại thành phố Sao Joao da Boa Vista đã rơi vào trạng thái cô đơn, suy sụp tinh thần sau khi mẹ và anh trai lần lượt qua đời, và chính khoảng trống cảm xúc này đã khiến bà trở thành “con mồi” hoàn hảo cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, người phụ nữ sống tại thành phố Sao Joao da Boa Vista đã rơi vào trạng thái cô đơn, suy sụp tinh thần sau khi mẹ và anh trai lần lượt qua đời, và chính khoảng trống cảm xúc này đã khiến bà trở thành “con mồi” hoàn hảo cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
Sau khi để lại bình luận thể hiện sự yêu mến dưới livestream của tài khoản James Blunt thật, bà nhanh chóng được một tài khoản giả mạo chủ động nhắn tin làm quen, mở đầu cho màn kịch tình ái kéo dài nhiều tháng với hàng loạt tin nhắn ngọt ngào, lời an ủi và những cuộc trò chuyện đầy cảm xúc.
Sau khi để lại bình luận thể hiện sự yêu mến dưới livestream của tài khoản James Blunt thật, bà nhanh chóng được một tài khoản giả mạo chủ động nhắn tin làm quen, mở đầu cho màn kịch tình ái kéo dài nhiều tháng với hàng loạt tin nhắn ngọt ngào, lời an ủi và những cuộc trò chuyện đầy cảm xúc.
Điểm nguy hiểm của vụ việc nằm ở việc kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra video giả mạo nam ca sĩ nổi tiếng với gương mặt, cử chỉ và giọng nói gần như thật hoàn toàn, khiến nạn nhân tin rằng mình thực sự đang trò chuyện với thần tượng ngoài đời thật.
Điểm nguy hiểm của vụ việc nằm ở việc kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra video giả mạo nam ca sĩ nổi tiếng với gương mặt, cử chỉ và giọng nói gần như thật hoàn toàn, khiến nạn nhân tin rằng mình thực sự đang trò chuyện với thần tượng ngoài đời thật.
Không chỉ gửi video giả, đối tượng còn liên tục thao túng tâm lý bằng cách đóng vai một ngôi sao cô đơn, đồng cảm với nỗi đau mất mát của nạn nhân, khiến người phụ nữ dần phụ thuộc cảm xúc và đánh mất hoàn toàn sự cảnh giác trước các dấu hiệu lừa đảo tài chính.
Không chỉ gửi video giả, đối tượng còn liên tục thao túng tâm lý bằng cách đóng vai một ngôi sao cô đơn, đồng cảm với nỗi đau mất mát của nạn nhân, khiến người phụ nữ dần phụ thuộc cảm xúc và đánh mất hoàn toàn sự cảnh giác trước các dấu hiệu lừa đảo tài chính.
Sau khi nhận thấy nạn nhân đã tuyệt đối tin tưởng, kẻ giả mạo bắt đầu viện đủ lý do liên quan đến hợp đồng âm nhạc, chuyến lưu diễn và kế hoạch tương lai để yêu cầu chuyển tiền, khiến người phụ nữ liên tục gửi các khoản tiết kiệm cá nhân với hy vọng được gặp “người yêu” của mình ngoài đời thực.
Sau khi nhận thấy nạn nhân đã tuyệt đối tin tưởng, kẻ giả mạo bắt đầu viện đủ lý do liên quan đến hợp đồng âm nhạc, chuyến lưu diễn và kế hoạch tương lai để yêu cầu chuyển tiền, khiến người phụ nữ liên tục gửi các khoản tiết kiệm cá nhân với hy vọng được gặp “người yêu” của mình ngoài đời thực.
Chỉ đến khi tài khoản kia bất ngờ cắt đứt liên lạc sau khi nhận đủ tiền, nạn nhân mới nhận ra toàn bộ những video, lời yêu thương và cuộc trò chuyện suốt hơn một năm qua chỉ là sản phẩm được tạo ra bởi AI nhằm phục vụ cho một đường dây lừa đảo tình cảm tinh vi.
Chỉ đến khi tài khoản kia bất ngờ cắt đứt liên lạc sau khi nhận đủ tiền, nạn nhân mới nhận ra toàn bộ những video, lời yêu thương và cuộc trò chuyện suốt hơn một năm qua chỉ là sản phẩm được tạo ra bởi AI nhằm phục vụ cho một đường dây lừa đảo tình cảm tinh vi.
Vụ việc đang trở thành hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng AI và deepfake để nhắm vào người lớn tuổi, người cô đơn hoặc thiếu hiểu biết công nghệ, đồng thời cho thấy trong thời đại trí tuệ nhân tạo bùng nổ, việc cảnh giác với các mối quan hệ trực tuyến và tuyệt đối không chuyển tiền cho người chưa từng gặp mặt là điều sống còn để bảo vệ tài sản lẫn tinh thần của mỗi người.
Vụ việc đang trở thành hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng AI và deepfake để nhắm vào người lớn tuổi, người cô đơn hoặc thiếu hiểu biết công nghệ, đồng thời cho thấy trong thời đại trí tuệ nhân tạo bùng nổ, việc cảnh giác với các mối quan hệ trực tuyến và tuyệt đối không chuyển tiền cho người chưa từng gặp mặt là điều sống còn để bảo vệ tài sản lẫn tinh thần của mỗi người.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
#lừa đảo #deepfake #AI #James Blunt #lừa tình #tội phạm công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT