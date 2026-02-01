Hà Nội

Thế giới

Israel tấn công Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 30 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel tại Dải Gaza.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các cuộc tấn công của Israel hôm 31/1 nhắm vào nhiều địa điểm ở phía bắc và phía nam Dải Gaza, bao gồm một tòa chung cư ở thành phố Gaza và một lều trại ở Khan Younis, khiến nhiều người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 2 phụ nữ và 6 trẻ em thuộc hai gia đình khác nhau.

Một cuộc không kích khác nhắm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Gaza, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, Giám đốc bệnh viện Shifa, Mohamed Abu Selmiya, cho biết.

ap26031317178940.jpg
Một tòa chung cư ở Gaza bị hư hại trong cuộc tấn công của Israel ngày 31/1. Ảnh: AP.

Bệnh viện Shifa thông tin cuộc không kích vào thành phố Gaza sáng 31/1 đã khiến 3 em nhỏ, người bà và dì của các em thiệt mạng. Trong khi đó, bệnh viện Nasser cho biết cuộc không kích vào khu lều trại đã gây ra hỏa hoạn, khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm một người đàn ông cùng 3 người con và 3 đứa cháu của ông.

Cơ quan Y tế Gaza ghi nhận ít nhất 520 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào dải đất này kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10/10/2025.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra một ngày trước khi cửa khẩu Rafah dọc biên giới với Ai Cập dự kiến được ​​mở cửa trở lại tại thành phố cực nam của Gaza. Tất cả cửa khẩu biên giới của dải đất này đều đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột bùng phát.

Người dân Palestine coi cửa khẩu Rafah là huyết mạch cho hàng chục nghìn người cần được điều trị bên ngoài Gaza, nơi phần lớn cơ sở hạ tầng y tế đã bị phá hủy.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tuyên bố nối lại ngừng bắn hồi tháng 10/2025

Nguồn video: VTV
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới