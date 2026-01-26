Đặc phái viên Mỹ nói về cuộc đàm phán với Israel

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã có những cuộc thảo luận “tích cực” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

RT đưa tin ngày 25/1, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng ông đã có những cuộc thảo luận "tích cực" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thúc đẩy kế hoạch hòa bình (Gaza) 20 điểm do Washington làm trung gian. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn.

Đặc phái viên Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã đến Israel ngay sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong hai ngày vào tuần trước.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: EPA/TASS.

Trong tuyên bố ngắn gọn hôm 25/1, Đặc phái viên Witkoff nói rằng cuộc đàm phán với Thủ tướng Israel Netanyahu xoay quanh “tiến độ tiếp tục kế hoạch thực hiện Giai đoạn 2 của kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump dành cho Gaza”.

"Cuộc thảo luận tích cực này cũng đề cập đến các vấn đề khu vực rộng lớn hơn", ông Witkoff nói thêm, dường như ám chỉ đến những căng thẳng đang diễn ra liên quan đến Iran và hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo các nguồn tin, phái đoàn Mỹ đã gây áp lực lên Israel để tiến tới Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza, cụ thể là việc mở lại cửa khẩu biên giới Rafah nối liền Gaza với Ai Cập.

Israel tỏ ra do dự trong việc thực hiện bước này, viện dẫn yêu cầu giải giáp Hamas, cũng như việc trả lại thi thể con tin (Israel) cuối cùng được cho là vẫn đang bị nhóm Hamas giam giữ.

“Chúng tôi hy vọng Ran Gvili sẽ được trao trả trong tuần này và chúng ta có thể đi tới bước tiếp theo”, một quan chức Israel giấu tên nói với trang tin Ynet, đề cập đến con tin (Israel) cuối cùng đã thiệt mạng.

Israel được cho là muốn người dân có thể rời Gaza qua cửa khẩu biên giới trong khi hạn chế người từ Ai Cập nhập cảnh. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định cửa khẩu phải hoạt động tự do theo cả hai hướng như thỏa thuận ban đầu. Cách tiếp cận của Washington được cho là đã khiến quan chức cấp cao của Israel không bằng lòng.