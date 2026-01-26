Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đặc phái viên Mỹ nói về cuộc đàm phán với Israel

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã có những cuộc thảo luận “tích cực” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 25/1, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng ông đã có những cuộc thảo luận "tích cực" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thúc đẩy kế hoạch hòa bình (Gaza) 20 điểm do Washington làm trung gian. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn.

Đặc phái viên Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã đến Israel ngay sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong hai ngày vào tuần trước.

my.png
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: EPA/TASS.

Trong tuyên bố ngắn gọn hôm 25/1, Đặc phái viên Witkoff nói rằng cuộc đàm phán với Thủ tướng Israel Netanyahu xoay quanh “tiến độ tiếp tục kế hoạch thực hiện Giai đoạn 2 của kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump dành cho Gaza”.

"Cuộc thảo luận tích cực này cũng đề cập đến các vấn đề khu vực rộng lớn hơn", ông Witkoff nói thêm, dường như ám chỉ đến những căng thẳng đang diễn ra liên quan đến Iran và hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo các nguồn tin, phái đoàn Mỹ đã gây áp lực lên Israel để tiến tới Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza, cụ thể là việc mở lại cửa khẩu biên giới Rafah nối liền Gaza với Ai Cập.

Israel tỏ ra do dự trong việc thực hiện bước này, viện dẫn yêu cầu giải giáp Hamas, cũng như việc trả lại thi thể con tin (Israel) cuối cùng được cho là vẫn đang bị nhóm Hamas giam giữ.

“Chúng tôi hy vọng Ran Gvili sẽ được trao trả trong tuần này và chúng ta có thể đi tới bước tiếp theo”, một quan chức Israel giấu tên nói với trang tin Ynet, đề cập đến con tin (Israel) cuối cùng đã thiệt mạng.

Israel được cho là muốn người dân có thể rời Gaza qua cửa khẩu biên giới trong khi hạn chế người từ Ai Cập nhập cảnh. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định cửa khẩu phải hoạt động tự do theo cả hai hướng như thỏa thuận ban đầu. Cách tiếp cận của Washington được cho là đã khiến quan chức cấp cao của Israel không bằng lòng.

#Đàm phán Mỹ-Israel về hòa bình Gaza #Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump #Quan hệ Mỹ và Israel #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #xung đột Israel Hamas

Bài liên quan

Thế giới

Phái đoàn Hamas đến Ai Cập đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trang Anadolu đưa tin, phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo vào tối 13/1 để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Trong một tuyên bố, Hamas cho biết phái đoàn do Khalil al-Hayya, thủ lĩnh lực lượng Hamas ở Gaza và người đứng đầu nhóm đàm phán, dẫn đầu.

Theo thông báo, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hoàn thành thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm các bước còn lại trong giai đoạn đầu, và mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập theo cả hai chiều.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel sắp phát động chiến dịch quân sự mới tại Gaza?

Theo nguồn tin, Israel được cho là đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo RT ngày 11/1, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin cho biết, Israel đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo nguồn tin, việc Hamas không thực hiện cam kết giải giáp có thể khiến Israel phát động một cuộc tấn công mới ở Gaza. Trong khi đó, các quan chức Ả Rập nói rằng, Hamas chỉ sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạng nặng. Israel ước tính lực lượng này hiện đang sở hữu khoảng 60.000 khẩu súng trường.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công ở Gaza, bé gái 5 tuổi thiệt mạng

Cuộc tấn công của Israel mới đây nhằm vào một lều trại của những dân sơ tán ở Gaza đã khiến một bé gái 5 tuổi và chú của em thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tấn công của Israel xảy ra ở khu vực Muwasi, phía tây bắc Khan Younis, vào ngày 5/1, khiến một bé gái 5 tuổi và chú của em thiệt mạng, đồng thời làm 2 em nhỏ khác bị thương. Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện Nasser.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, những người tử vong nằm trong số hơn 400 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới