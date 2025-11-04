Toàn cảnh vụ Israel không kích Lebanon, nhiều thương vong

Hà Nội

Thế giới

Hai thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong hai cuộc không kích mới đây của Israel vào miền nam Lebanon.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Theo Tân Hoa Xã, Israel đã tiến hành hai cuộc không kích vào miền nam Lebanon chiều ngày 3/11. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, một máy bay không người lái của Israel đã phóng 3 tên lửa dẫn đường vào một chiếc xe hơi ở thị trấn Al-Doueir, khiến 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Người dân kiểm tra chiếc xe bị hư hại sau khi trúng tên lửa của Israel tại thị trấn Al-Doueir, miền nam Lebanon, ngày 3/11/2025.
Một máy bay không người lái khác tấn công mục tiêu là một chiếc xe máy ở khu Abu Laban thuộc làng Aita al-Shaab, khiến 1 người thiệt mạng.
"Người thiệt mạng trong cuộc không kích Al-Doueri là Mohammad Hadid, một thành viên của lực lượng Hezbollah, và người thiệt mạng trong cuộc không kích Aita al-Shaab là Youssef Naameh Srour, cũng là một thành viên Hezbollah", một nguồn tin trong Cơ quan tình báo quân đội Lebanon cho biết.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, do Mỹ và Pháp làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 27/11/2024, giúp chấm dứt các cuộc đụng độ nổ ra sau khi xung đột bùng phát ở Dải Gaza.
Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận, Quân đội Israel đôi khi vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon để "loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah", trong khi vẫn duy trì lực lượng tại 5 vị trí chính dọc biên giới với Lebanon.
Lực lượng cứu hộ di dời chiếc xe bị hư hại tại thị trấn Al-Doueir, miền nam Lebanon, ngày 3/11/2025.
