OpenAI ký hợp đồng 38 tỷ USD với AWS, giảm phụ thuộc Microsoft

Số hóa

OpenAI ký hợp đồng 38 tỷ USD với AWS, giảm phụ thuộc Microsoft

OpenAI ký thỏa thuận 38 tỷ USD với Amazon Web Services để mở rộng hạ tầng GPU, giảm sự phụ thuộc vào Microsoft trong cuộc đua phát triển AI toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
OpenAI vừa ký hợp đồng 7 năm trị giá 38 tỷ USD với Amazon Web Services để tăng cường năng lực tính toán.
Thỏa thuận cho phép OpenAI truy cập hàng trăm nghìn GPU Nvidia, bao gồm chip AI thế hệ mới GB200 và GB300.
Đây là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào Microsoft và đa dạng hóa nguồn cung cloud.
Trước đó, OpenAI đã ký thỏa thuận 300 tỷ USD với Oracle và hợp tác với Google Cloud từ tháng 6.
Tổng chi phí hạ tầng tính toán của OpenAI hiện vượt 1.000 tỷ USD, thể hiện tham vọng AI khổng lồ.
Cổ phiếu Amazon tăng mạnh sau tin tức, trong khi Microsoft giảm nhẹ do lo ngại mất ảnh hưởng.
Nhu cầu GPU Nvidia toàn cầu tăng vọt khiến việc đa nguồn cung trở nên cấp thiết với OpenAI.
Dù còn thua lỗ, OpenAI đang chứng minh tư duy chiến lược trưởng thành trong cuộc đua AI tổng quát.
Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
#OpenAI #AWS #Microsoft #AI #GPU #đầu tư

