Sa thải hàng loạt không phải do AI, sự thật bất ngờ phía sau

Số hóa

Sa thải hàng loạt không phải do AI, sự thật bất ngờ phía sau

Dù AI đang thay đổi cách làm việc, các nghiên cứu cho thấy làn sóng sa thải hiện nay chủ yếu do kinh tế suy yếu, không phải do trí tuệ nhân tạo.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người lo sợ AI gây ra “đại dịch thất nghiệp” khi các tập đoàn lớn liên tục cắt giảm nhân sự.
Tuy nhiên, nghiên cứu từ Brookings và Yale cho thấy AI chưa tạo ra biến động lớn trên thị trường lao động.
Các đợt sa thải chủ yếu đến từ tái cấu trúc sau tăng trưởng nóng và áp lực lợi nhuận, không phải do robot thay người.
AI đang thay đổi vai trò công việc chứ không xóa bỏ hoàn toàn việc làm của con người.
Những vị trí dễ tự động hóa như nhập liệu, chăm sóc khách hàng đang dần được thay thế bằng công cụ AI.
Song song đó, nhiều ngành nghề mới như huấn luyện mô hình, quản lý AI đang phát triển mạnh mẽ.
Thách thức lớn nhất hiện nay là đào tạo lại kỹ năng để người lao động thích nghi với tốc độ phát triển của AI.
AI không loại bỏ con người, mà buộc con người phải làm việc thông minh hơn để đồng hành cùng công nghệ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
