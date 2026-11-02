[INFOGRAPHIC] Xiaomi Smart Band 11 sáng 2.000 nit, pin 21 ngày

Xiaomi Smart Band 11 có màn hình AMOLED sáng 2.000 nit, hơn 150 chế độ thể thao và pin tối đa 21 ngày, giá tại Việt Nam từ khoảng 1,2 triệu đồng khi giảm giá.
Xiaomi Smart Band 11 có màn hình AMOLED sáng 2.000 nit, hơn 150 chế độ thể thao và pin tối đa 21 ngày, giá tại Việt Nam từ khoảng 1,2 triệu đồng khi giảm giá.
PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khép lại vào ngày 1/11 tại Hà Nội, với hơn 1.000 bài thi, 24 đường đua và tổng giá trị giải thưởng 526 triệu đồng.
Claude bổ sung công cụ rà soát hợp đồng, kiểm tra trích dẫn và theo dõi quy định pháp lý, mở rộng phạm vi công việc AI có thể đảm nhận.
Toyota Innova Cross 2026 ở Indonesia sở hữu tới 2 màn hình 12,3 inch, camera hành trình và Wi-Fi. Dự đoán nâng cấp này sẽ sớm có trên xe tại Việt Nam.
Theo rò rỉ mới từ Digital Chat Station, Sau Pura X View, bộ đôi Huawei Pura 100 Pro và Pro Max cũng sẽ chuyển sang dùng màn hình tỷ lệ rộng 6.39 inch xu hướng.
Latin NCAP mới đây vừa công bố kết quả thử nghiệm va chạm với mẫu SUV đô thị Chery Tiggo 2, mẫu xe này gây thất vọng lớn khi nhận điểm số 0 sao an toàn.
Mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ Lexus LBX 2027 vừa nhận có bản cập nhật nhẹ tại thị trường Nhật Bản trước khi bắt đầu bán từ ngày 3/11/2026.
Mã OTP qua SMS có thể bị đánh cắp bằng thủ đoạn chiếm SIM hoặc lừa đảo trực tuyến. Chuyên gia khuyến nghị chuyển sang phương thức xác thực an toàn hơn.
iPhone Duo vừa lên kệ đã xuất hiện phản ánh nứt màn hình bên trong. Apple xác nhận sự cố và cho biết sẽ hỗ trợ thay thế thiết bị lỗi theo bảo hành.
Nổi bật bởi màu sơn đen toàn thân khá ấn tượng so với màu đỏ thường thấy, tuy nhiên Ducati Monster Dark 2026 sở hữu trang bị tương tự nhưng rẻ hơn bản thường.
Khi iPhone hoặc iPad bị mất cắp, người dùng cần nhanh chóng khóa máy từ xa, bảo vệ tài khoản Apple và cảnh giác với chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt dữ liệu.
Đây là biến thể hoàn toàn mới của dòng Moto G47 quen thuộc cải tiến vượt bậc về dung lượng pin và khả năng chụp ảnh để mang lại trải nghiệm sử dụng trọn vẹn.
Chỉ một tháng sau khi trình làng SUV điện Bentley Torcal, thương hiệu xe sang Anh Quốc tiếp tục ra mắt bản đặc biệt First Edition với nhiều nâng cấp đắt giá.
AI ngày càng có khả năng phát hiện lỗ hổng bảo mật phức tạp, đặt ra thách thức lớn cho phương pháp phòng thủ mạng và vá lỗi truyền thống.
Mitsubishi Pajero 2027 đang thu hút lượng lớn khách hàng tại Nhật Bản, với khoảng 80% đơn đặt mua đến từ những người đang sử dụng xe của các thương hiệu khác.
Liên doanh Changan - Ford tại Trung QUốc vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV 7 chỗ Ford Edge L với hàng loạt công nghệ tiên tiến.
Máy mỏng chỉ 5,4 mm, màn hình lớn hơn dù kích thước thân máy giữ nguyên, trong khi chip mới giúp xử lý AI nhanh hơn đến 4,5 lần đời trước.
Làn sóng AI và bán dẫn đang làm thay đổi bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc, đưa Trương Nhất Minh lên ngôi giàu nhất châu Á và nhà sáng lập DeepSeek vào Top 10.
Nissan trở lại Triển lãm SEMA 2026 năm nay với sự "hồi sinh" của dòng Sentra Spec-V cùng hai bản concept Z truyền cảm hứng cho người hâm mộ.
Nhiều smartwatch dưới 9 triệu đồng hiện sở hữu thiết kế bền bỉ, pin lâu, theo dõi sức khỏe toàn diện và hỗ trợ luyện tập chuyên sâu.
Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition 2027 vừa chính thức được hé lộ, mẫu xe bán tải này sở hữu bộ lốp 35 inch từ nhà máy thẳng đến tay người tiêu dùng.