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[INFOGRAPHIC] Xiaomi Smart Band 11 sáng 2.000 nit, pin 21 ngày

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Xiaomi Smart Band 11 sáng 2.000 nit, pin 21 ngày

Xiaomi Smart Band 11 có màn hình AMOLED sáng 2.000 nit, hơn 150 chế độ thể thao và pin tối đa 21 ngày, giá tại Việt Nam từ khoảng 1,2 triệu đồng khi giảm giá.

Thiên Trang
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#Xiaomi Smart Band 11 #đồng hồ thông minh #công nghệ

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