Google tự động liên kết số điện thoại với mọi tài khoản Android

Google đang gây tranh cãi khi Android tự động xác minh số điện thoại và liên kết thông tin này với mọi tài khoản Google được đăng nhập trên thiết bị.

Một người dùng Reddit có tên Nanosinx mới đây chia sẻ trải nghiệm gây sốc khi nhận được email từ tài khoản email noreply-phone-verification@google.com thông báo rằng số điện thoại của người này đã được Google tự động liên kết với các tài khoản trên điện thoại di động mà không có sự cho phép rõ ràng.

Nhiều người bất ngờ với hành vi tự ý liên kết số điện thoại của Google. Ảnh: SLASHGEAR

Theo Nanosinx, nếu người dùng có nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị, số điện thoại sẽ được liên kết với tất cả các tài khoản đó. Người này cũng cho biết Google Play Services còn chia sẻ thêm thông tin như mã định danh thẻ SIM và siêu dữ liệu thiết bị. Hành động này đã dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

Trên Reddit, nhiều người dùng bày tỏ sự lo ngại về việc số điện thoại, một thông tin cá nhân được xem là nhạy cảm, bị liên kết mà không có sự đồng ý. Người dùng có tên mikeyyve đã bình luận: "Dường như thực sự không có cách nào để đảm bảo quyền riêng tư với bất kỳ thiết bị trực tuyến nào. Thật đáng buồn".

Google hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các báo cáo hoặc cho biết liệu họ có thay đổi quy trình xác minh hay không. Tuy nhiên, theo thông tin từ trang hỗ trợ của Google, công ty này tự động xác minh số điện thoại của người dùng vì ba lý do chính: hỗ trợ các tính năng bảo mật như đăng nhập bằng số điện thoại, dịch vụ định vị khẩn cấp và tìm thiết bị bị mất; giúp người khác liên lạc qua tin nhắn và cuộc gọi video; đồng thời hỗ trợ tính năng Quick Share.

Xác minh số điện thoại mà một tính năng bảo mật nhưng người dùng lo ngại việc lạm dụng xâm phạm quyền riêng tư.

Nếu chưa nhận được email thông báo, có thể số điện thoại của người dùng chưa được liên kết. Để giữ nguyên tình trạng này, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Mở ứng dụng Settings trên điện thoại > Truy cập vào Google > All Services

Truy cập và tắt tùy chọn Phone Number Verification.

Lưu ý rằng một số người dùng đã báo cáo tính năng này có thể tự động bật lại sau một thời gian, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên.

Nếu số điện thoại đã được xác minh, người dùng hãy vào trang thông tin cá nhân của Google, nhấp vào Phone (hoặc Phone Number) và xóa số điện thoại khỏi tài khoản. Đừng quên thực hiện thao tác này cho cả các tài khoản Google khác.