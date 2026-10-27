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Apple lý giải mơ hồ về việc iPhone Duo gặp lỗi nứt màn hình

Hàng loạt iPhone Duo ghi nhận màn hình nứt tại bản lề. Apple đang điều tra và dự kiến khắc phục bằng phần mềm, trong khi iFixit hé lộ nguyên nhân cơ học.

Tuệ Minh

Chủ đề "màn hình iPhone Duo bị nứt" gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý và gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

Theo phản hồi từ nhiều người dùng trên các diễn đàn quốc tế, màn hình của iPhone Duo gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như xuất hiện các đường sáng và vết nứt ngay khi vừa mở hộp.

iPhone Duo gặp lỗi khiến màn hình bị nứt ở vị trí giống nhau.
iPhone Duo gặp lỗi khiến màn hình bị nứt ở vị trí giống nhau.​

Dựa trên hình ảnh do người dùng đăng tải, các lỗi này chủ yếu tập trung ở phía trên bản lề, biểu hiện rõ nhất là sự xuất hiện của một đường điểm ảnh sáng trên một phần màn hình.

Một người dùng tại Úc cho biết, chỉ khoảng 6 giờ sau khi nhận máy và thực hiện thao tác đóng mở chưa đầy 20 lần, trong lúc đang cho bạn bè xem, anh cảm thấy có điều gì đó bất thường bên dưới bản lề trong, sau đó nghe thấy tiếng nứt rõ rệt và màn hình bắt đầu nứt dọc theo vị trí bản lề.

Trên màn hình bên trong hay bản lề bên ngoài đều không có dấu hiệu móp méo hay trầy xước. Sau khi mang máy đến Apple Store, anh đã được Apple đổi cho một thiết bị mới.

Tại Trung Quốc, một số người dùng cũng phản ánh rằng họ nghe thấy tiếng nứt khi mở màn hình, sau đó xuất hiện một vết nứt dọc màu đen dài khoảng 3 cm ngay tại nếp gấp. Một vết nứt mảnh hơn khác chạy dọc qua nửa bên phải của màn hình. Cho đến nay, đã có nhiều trường hợp hư hỏng tương tự được ghi nhận.

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Có người cho biết họ gặp vấn đề chỉ trong 4-6 lần gập mở đầu tiên.

Apple cho rằng là lỗi phần mềm

Theo hãng tin China News Service, bộ phận dịch vụ khách hàng của Apple cho biết họ đã nhận được phản hồi từ một số người dùng về việc xuất hiện các đường kẻ đen hoặc trắng trên màn hình. Tuy nhiên, Apple khẳng định đây không phải là lỗi phần cứng mà có thể liên quan đến những thay đổi trong giao diện người dùng (UI) phần mềm khi màn hình gập được mở ra.

Phía dịch vụ khách hàng cho biết Apple đang tiến hành điều tra vấn đề này và sẽ đưa ra giải pháp khắc phục thông qua một bản cập nhật phần mềm.

Cần lưu ý rằng, nếu bộ phận hậu mãi của Apple xác nhận vấn đề không xuất phát từ lỗi người dùng, họ sẽ đổi thiết bị mới cho khách hàng.

Ngược lại, nếu xác định nguyên nhân là do va đập hoặc tác động ngoại lực, người dùng sẽ phải tự chi trả chi phí sửa chữa. Theo trang web chính thức, chi phí sửa chữa ước tính cho trường hợp hỏng màn hình trong (không có AppleCare+) là 26 triệu đồng; trong khi đó, nếu đã mua AppleCare+, phí dịch vụ cho các trường hợp hỏng màn hình trong hoặc hư hại do tai nạn là 2,65 triệu đồng.

iFixit góp phần lý giải nguyên nhân

iFixit khá nổi tiếng với việc tháo tung những chiếc smartphone phổ biến nhằm hướng dẫn người dùng, thợ kỹ thuật cách sữa chữa. Thông qua đó, họ cũng chấm điểm mức độ dễ sửa chữa của bất kỳ thiết bị nào tiếp cận cũng như giá cả của linh kiện.

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Ảnh chụp CT và mô hình bản lề được chồng lên nhau, chỉ ra điểm bản lề "có vấn đề" trong một lần iFixit thử gập mở iPhone Duo.

Khá bất ngờ là họ chấm iPhone Duo đạt điểm 5/10, cao nhất trong tất cả các máy gập mà họ đã mổ xẻ.

Quan trọng nhất, họ hé lộ nguyên nhân của việc iPhone Duo bị vỡ màn hình hàng loạt. Họ đã kỳ công sử dụng máy CT để chụp ảnh chiếc iPhone này trong lúc gấp, mở.

Trong mô phỏng, thanh đỡ trung tâm tại bản lề ở vị trí giao giữa 3 đường sáng tạo ra do hỏng màn hình đã không hạ xuống đủ thấp. Nếp gấp cong của màn hình đè lên thanh đỡ, tạo ra một điểm ứng suất nhỏ gần vị trí bị gãy đã được báo cáo.

iFixit/Mac Rumors/9to5 Mac
#Apple #iPhone Duo #Lỗi màn hình #Điện thoại màn hình gập #iFixit #iPhone Duo gặp lỗi nứt màn hình

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