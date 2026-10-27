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Chàng trai dùng AI đi phỏng vấn, tạo màn đối đáp hài hước

Chán cảnh phỏng vấn với AI, một chàng trai cử AI đại diện trả lời thay mình, tạo nên màn đối đáp hài hước phơi bày nghịch lý tuyển dụng thời công nghệ.

Thiên Trang (th)

Một video ghi lại cảnh hai trí tuệ nhân tạo (AI) tự phỏng vấn lẫn nhau đang thu hút sự chú ý khi cho thấy những tình huống khó lường trong tuyển dụng thời công nghệ. Nhân vật chính là Graham, người quyết định cử một AI đại diện tên Victor tham gia buổi phỏng vấn trực tuyến với Pat, avatar tuyển dụng của công ty Brightwell Home. Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi, Graham ngồi quan sát cuộc trò chuyện giữa hai hệ thống, biến buổi tuyển dụng thành màn đối đáp đầy trớ trêu.

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Graham sử dụng AI đại diện Victor để tham gia buổi phỏng vấn trực tuyến với avatar tuyển dụng Pat. (Ảnh: boredpanda)

Rắc rối xuất hiện ngay khi Victor bắt đầu giới thiệu kinh nghiệm của ứng viên. AI này mô tả Graham như một quản lý marketing cấp cao, có nhân viên cấp dưới và từng điều hành dự án tái định vị thương hiệu quy mô lớn. Trên thực tế, Graham làm công việc điều phối marketing và không quản lý nhân sự. Anh phải ngắt lời để yêu cầu Victor không phóng đại thành tích quá mức. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, AI đại diện lại tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch, khiến Graham không khỏi bất lực trước chính công cụ mình sử dụng.

Cuộc phỏng vấn càng trở nên hài hước khi hai bên chuyển sang thương lượng tiền lương. Graham kỳ vọng mức thu nhập 140.000-150.000 USD, nhưng Victor lại chủ động đề xuất mức 60.000 USD, thấp hơn đáng kể so với mong muốn của người được đại diện. Trong khi đó, Pat chỉ đưa ra khoảng lương 85.000-95.000 USD. Dù Graham yêu cầu Victor nâng mức đề nghị lên ít nhất 120.000 USD, cuộc thương lượng vẫn không đạt kết quả. Khi anh rời khỏi cuộc gọi, hai AI thậm chí tự thống nhất lịch phỏng vấn tiếp theo mà không có sự tham gia của con người.

Đỉnh điểm là màn chào tạm biệt kéo dài hơn một phút. Pat và Victor liên tục nhường lời, đáp lại những câu xã giao của nhau nhưng không bên nào chủ động kết thúc cuộc gọi. Graham cuối cùng phải quay lại tự ngắt kết nối và tuyên bố rút khỏi quy trình tuyển dụng. Video được dàn dựng nhằm mục đích châm biếm, nhưng tình huống này phản ánh một vấn đề đáng chú ý: khi doanh nghiệp dùng AI để phỏng vấn, ứng viên cũng có thể dùng AI để phản hồi, khiến tương tác giữa người với người dần bị thay thế bằng những cuộc hội thoại tự động.

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Cuộc đối thoại giữa hai AI bộc lộ những bất cập khi công nghệ tự động hóa ngày càng can thiệp sâu vào quy trình tuyển dụng. (Ảnh: boredpanda)

Thực tế, việc ứng dụng AI trong tuyển dụng đang được thúc đẩy nhờ khả năng xử lý hồ sơ nhanh và giảm tải công việc cho bộ phận nhân sự. Zapier từng cho biết chương trình thử nghiệm AI giúp rút thời gian từ xem hồ sơ đến hoàn tất vòng sàng lọc từ 8 ngày xuống còn 2,75 ngày, đồng thời tăng số ứng viên được sàng lọc trên mỗi vị trí lên gấp năm lần. Tuy nhiên, tốc độ không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng tuyển dụng. Nếu thiếu cơ chế kiểm tra thông tin, đánh giá năng lực thực tế và tương tác trực tiếp, cả doanh nghiệp lẫn ứng viên đều có thể rơi vào vòng lặp máy móc, nơi những lời giới thiệu thiếu chính xác và cuộc thương lượng không hồi kết làm lu mờ mục tiêu tìm được người phù hợp.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm trong tay 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#AI #phỏng vấn #tuyển dụng #công nghệ #trí tuệ nhân tạo #ứng tuyển

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