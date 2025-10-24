[INFOGRAPHIC] Top 5 mẫu iPhone bán chạy nhất mọi thời đại

Dựa trên báo cáo doanh số đến năm 2025, đây là những mẫu iPhone ăn khách nhất toàn cầu.
Sau ba năm có mặt trên thị trường, mới đây, Honda Việt Nam quyết định ngừng phân phối mẫu hatchback hiệu suất cao Civic Type R kể từ ngày 22/10/2025.
Đứng ở sân giữa khu chung cư, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời là những tầng nhà xếp lớp, mang đến cảm giác vừa ngộp vừa mê.
Công ty cổ phần Hùng Minh Ban Mai được thành lập từ năm 2018, từ vốn điều lệ 500 triệu đồng đã tăng lên 300 tỷ đồng sau đó.
Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp có quy mô hàng chục tỷ đồng.
Trước áp lực dư nợ vượt 2.300 tỷ đồng, khiến SMC phải bán tháo cổ phiếu HBC và các tài sản thế chấp khác nhằm giảm áp lực tài chính tại VietinBank.
Ngoài sáng tác âm nhạc, Lương Bằng Quang còn là chủ của một doanh nghiệp và sở hữu khối tài sản khủng với bất động sản, siêu xe.
Lợi nhuận quý 3/2025 của VICEM Hoàng Mai đạt mức cao nhất từ quý 3/2022, kéo giá cổ phiếu tăng trần liên tục trong hai phiên gần đây.
Với giá chưa đến 100.000 đồng/bó, cành mận dăm trái mùa đang được nhiều chị em đặt mua về cắm bình.
Đứng đầu là gia đình Walton, những người sáng lập Walmart, có tổng giá trị tài sản ròng 432,4 tỷ USD.
Gia tộc Lý Quí và gia tộc Sơn Kim được biết đến là những gia tộc giàu có thuộc hàng bậc nhất Việt Nam.
Giữa vô vàn mẫu túi Hermès Birkin khác nhau, Sac Bijou Birkin được xem là "đỉnh Everest" của thế giới xa xỉ.
Biển số ô tô siêu đẹp 37K-888.88 đã tìm được khách hàng trúng đấu giá với số tiền lên tới 2,605 tỷ đồng.
Từ ngày 25/12/2023 đến tháng 9/2025, Công ty Dược Bảo Khánh đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng.
Kho báu bị chôn vùi trong thời kỳ Cải cách Anh sắp được đem ra đấu giá tại Thụy Sĩ với số tiền khổng lồ lên tới 8,1 tỷ đồng.
Trước khi bị truy tố với cáo buộc trốn thuế, chủ nhà hàng Tung Dining từng được Forbes vinh danh trong danh sách "Under 30" của Việt Nam năm 2022.
Sinh ra trong gia đình quyền lực, bố mẹ đều là doanh nhân nổi tiếng, những tiểu thư này gánh trên vai trọng trách kế thừa cơ nghiệp.
Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng được thành lập từ năm 2016, do bà Phạm Quỳnh Nga và bà Nguyễn Thị Hưng làm đại diện pháp luật.
Những người trúng Vietlott vài tỷ đến vài chục tỷ có thói quen mua xổ số hàng ngày, nhiều người chọn số ngẫu nhiên, cũng có người ngồi lọc và luận số.
Gia tộc họ Rong đã xây dựng một đế chế công nghiệp - tài chính hùng mạnh, phá vỡ lời nguyền "không ai giàu ba họ".
Đà giảm lịch sử của VN-Index trong phiên 20/10 đã cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của các tỷ phú Việt Nam.
Giá trị của bọ cánh cứng sừng hươu được đẩy lên cao chủ yếu do sự kỳ lạ và quý hiếm.