[INFOGRAPHIC] Top 5 mẫu iPhone bán chạy nhất mọi thời đại

Kinh doanh

Dựa trên báo cáo doanh số đến năm 2025, đây là những mẫu iPhone ăn khách nhất toàn cầu.

5-mau-iphone-ban-chay.jpg
#Top 5 iPhone bán chạy #Doanh số iPhone đến 2025 #Mẫu iPhone ăn khách #Thị trường iPhone toàn cầu #Phân tích doanh số điện thoại

