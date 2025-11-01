[INFOGRAPHIC] Phát hiện rùa núi viền quý hiếm trong ngôi đền ở Hà Tĩnh

Hai cá thể rùa núi viền đã được phát hiện trong khuôn viên ngôi đền Đại An (Hà Tĩnh). Đây là loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster phiên bản 12R bắt đầu nhận cọc từ đầu năm với số lượng 200 xe, nhưng chỉ sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.
Những ngày đầu tháng 11 đánh dấu khởi đầu vận may cho 5 con giáp được “Thần Tài gõ cửa” bất ngờ - tiền từ công việc, đầu tư và phụ thu ùn ùn kéo tới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu cố gắng nhiều để chinh phục trái tim đối phương và công việc có tiến triển mới.
Từng thống trị kỷ lục địa kỷ băng hà, voi ma mút lông xoăn (Mammuthus primigenius) là một trong những sinh vật cổ đại ấn tượng nhất trong thế giới cổ sinh.
Tokoloshe – sinh vật huyền thoại trong văn hóa Zulu Nam Phi – là linh hồn tinh quái nổi tiếng với trò nghịch ngợm, quấy rối và gieo nỗi sợ hãi vào ban đêm.
Nhiều động vật nguy cấp, quý hiếm như rắn hổ mang chúa, hoẵng... được ghi nhận ở Vườn quốc gia Bái Tử Long trong lần giám sát động vật hoang dã đợt 2 năm 2025.
Sau những đợt mưa lớn và ngập lụt, nhiều gia đình đã phát hiện bị rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà. Việc xử lý sai cách có thể gây nguy hiểm tính mạng.
Thời khắc chuyển vận đã điểm! 3 con giáp bước vào chu kỳ may mắn rực rỡ, công việc thuận lợi, tiền vào như nước, mở đầu hành trình bứt phá giàu có.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/11, Song Tử phú quý trong tầm tay, Ma Kết tránh tham lam kẻo bị lợi dụng.
Rắn rồng (Xenodermus javanicus) là một trong những loài rắn kỳ lạ nhất thế giới. Chúng mang cái tên như vậy vì lớp vảy nổi lên trông như vảy của loài rồng.
Với đôi tai khổng lồ và vẻ ngoài đáng yêu, cáo Fennec (Vulpes zerda) là sinh vật đặc trưng của sa mạc Sahara.
Thời điểm vàng đã đến với 3 con giáp được Thần Tài ưu ái. Những cơ hội hiếm có trong tài chính và công việc sẽ giúp họ đổi đời bất ngờ chỉ trong nửa tháng.
Nam Bộ đang là mùa mưa nên người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Đây là loài rắn nguy hiểm sở hữu nọc độc mạnh.
Không chỉ làm đẹp không gian sống, 4 loại cây cảnh này còn được tin mang lại may mắn, thu hút vượng khí và tài lộc cho gia chủ quanh năm.
Trong vòng mười năm tới, 3 con giáp này sẽ được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân vây quanh, tài lộc cuồn cuộn đổ về, sự nghiệp và tình duyên nở rộ!
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân thông minh, nhiệt huyết, tiền đồ rộng mở và có thể trở nên giàu có.
Sống giữa rừng rậm Papua New Guinea, chuột túi cây Goodfellow (Dendrolagus goodfellowi) là sinh vật kỳ thú, giống như sự kết hợp giữa khỉ và kangaroo.
Giữa vô vàn loài rùa Bắc Mỹ, rùa sơn (Chrysemys picta) nổi bật nhờ hoa văn như được “vẽ tay”, là minh chứng cho vẻ đẹp tinh tế của tự nhiên.
Đài quan sát Động lực học Mặt trời (SDO) của NASA đã chụp được ảnh “nụ cười ma quái” xuất hiện trên bề mặt Mặt trời trông giống như bí ngô dịp Halloween.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/10, Nhân Mã làm việc thận trọng, đừng coi nhẹ chi tiết. Xử Nữ đừng nóng vội, càng gấp càng dễ sai, dễ bị lợi dụng.
Tháng 11 năm 2025 mang theo "hương vị của sự may mắn" đến với một số con giáp đặc biệt, hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé?