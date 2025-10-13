Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Loài rùa đầu to quý hiếm 'đi lạc' vào nhà dân ở Quảng Ngãi

Giải mã

UBND xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và Hạt Kiểm lâm khu vực 14 đã tiếp nhận và thả về rừng phòng hộ hồ Tôn Dung một con rùa đầu to quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân.

rua-dau-to-quy-hiem.jpg
