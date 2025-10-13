[INFOGRAPHIC] Loài rùa đầu to quý hiếm 'đi lạc' vào nhà dân ở Quảng Ngãi

UBND xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và Hạt Kiểm lâm khu vực 14 đã tiếp nhận và thả về rừng phòng hộ hồ Tôn Dung một con rùa đầu to quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân.
SYM Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe tay ga TPBW 125 2025 mới, mang đậm dấu ấn thời trang, công nghệ và cá tính cho thế hệ trẻ.
Loài động vật cổ đại có hình dáng kỳ dị, sở hữu khả năng săn mồi đỉnh cao, chính là một trong những tổ tiên đầu tiên của sinh vật trên cạn ngày nay.
Dưới đây là 4 con giáp sinh ra đã mang mệnh “đại gia ngầm”, càng làm càng có lộc, càng về sau càng sung túc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ thông minh, quyến rũ nên có thể sớm gặp được chân ái, sự nghiệp đi lên.
Một sinh vật cổ đại với thân dài, đuôi rắn và 4 chân như rồng vừa được phát hiện ở Đức. Các nhà khoa học gọi nó là “quái vật chưa từng biết đến”.
Khổng lồ và oai vệ, Palaeoloxodon là loài voi cổ đại từng thống trị châu Á và châu Âu, mang trong mình di sản tiến hóa đáng kinh ngạc của loài voi.
Thời khắc vàng đã đến, 3 con giáp này sẽ gặp vận may tột đỉnh, dễ trúng giải đặc biệt, tiền tài bội thu và chính thức thoát nghèo chỉ sau một đêm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/10, Song Ngư công danh tốt, sự nghiệp vững vàng. Bạch Dương tài lộc yếu, nên tìm cách tăng nguồn thu.
Phát hiện 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm bay vào nhà, anh Hồ Va Li đã bắt lại giao nộp cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị.
Shonisaurus là một loài thằn lằn cá khổng lồ sống vào kỷ Triassic, để lại nhiều bằng chứng hóa thạch đáng kinh ngạc.
Tử vi giữa tháng 10 dự báo 3 con giáp nổi bật nhờ tận tâm, trách nhiệm sẽ "lội ngược dòng" tạm biệt vận xui. Cơ hội thăng tiến và tiền tài rộng mở đón chờ!
Trong văn hóa dân gian Rumani, Strigoi là những linh hồn lang thang trở về từ cõi chết, được xem là nguồn gốc cổ xưa của truyền thuyết ma cà rồng châu Âu.
Sự xuất hiện bất ngờ của 40 lỗ thở sâu dưới lớp băng cổ đại khiến giới khoa học cảnh giác, cảnh báo nguy cơ biến động môi trường quy mô lớn.
4 con giáp này âm thầm tích tài lộc, hậu vận sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Khám phá bí mật làm giàu của họ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn có thể gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp nhưng hãy chi tiêu có kế hoạch.
Tài lộc bùng nổ cuối năm! Xem ngay ngày sinh của bạn có nằm trong danh sách được Thần Tài ưu ái đặc biệt, quý nhân phù trợ để đổi đời không nhé!
Gerrothorax là một trong những loài lưỡng cư kỳ dị nhất thời tiền sử, với cơ thể dẹt và bộ hàm “ngược đời” khiến các nhà cổ sinh học kinh ngạc.
Đồng xu bằng đồng quý hiếm 1.850 năm tuổi, khắc họa Nữ thần Mặt trăng Luna của La Mã được khai quật giúp hé lộ nhiều sự thật chấn động.
Từ 12/10 đến 31/10, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, vận tài chính rực sáng, tiền tài đổ về như nước, dễ trúng lớn – giàu số 2 không ai số 1.
Từng thống trị Bắc Mỹ thời kỳ Oligocene, Protoceras là loài động vật móng guốc kỳ lạ, kết hợp nét đặc trưng giữa linh dương, hươu và trâu rừng.
Cá mái chèo khổng lồ (Regalecus glesne) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất đại dương, được xem là nguồn gốc của nhiều truyền thuyết về “rắn biển”.