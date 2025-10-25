[INFOGRAPHIC] Nhận biết dấu hiệu trầm cảm sớm

Mùa gió mùa, Hà Nội không chỉ có những con phố lãng đãng sương mà còn níu chân du khách bằng hương vị ấm nồng từ 7 món ăn quen mà đặc trưng của mùa lạnh.
1 trong 2 bé song sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối hay còn gọi là “đẻ bọc điều” - hiện tượng hiếm gặp vô cùng thú vị.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật lấy gần 300 viên sỏi trong túi mật của người phụ nữ 61 tuổi, may mắn chưa biến chứng xuống ống mật chủ.
Một phụ nữ bị nhiễm trùng nghiêm trọng sau thủ thuật cấy chỉ giảm đau xương khớp tại cơ sở không rõ nguồn gốc.
Bộ trưởng Bộ Y tế có quyết định trao tặng bằng khen cho những nhân viên y tế anh hùng. Bằng khen sẽ được trao khi nhân viên y tế bị thương bình phục sức khỏe.
Không cần thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đắt tiền, 7 món ăn quen thuộc dưới đây có thể giúp tăng lưu thông máu, tan cục máu đông và bảo vệ tim mạch.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Thuận bị xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm Cancivita D3-GT.
Bệnh nhân 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của dị vật kim loại trong dạ dày và đường tiêu hóa.
Cục An toàn Thực phẩm xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin.
Sở Y tế TP HCM cho biết, sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu đồng, buộc tháo gỡ quảng cáo sai nội dung về sản phẩm Optibac For Women.
Cục An toàn thực phẩm vừa xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar 75 triệu đồng do vi phạm quảng cáo về sản phẩm Kidimam+DHA.
Một người đàn ông 61 tuổi phải phẫu thuật cấp cứu do tắc ruột, tắc dạ dày sau khi ăn nhiều quả hồng.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đã điều trị thành công cho bệnh nhân nam 63 tuổi bị viêm tụy cấp nặng do mỡ máu tăng cao, nguy hiểm.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời can thiệp đặt stent, cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim đột ngột sau phẫu thuật nội soi.