[INFOGRAPHIC] Nhận biết dấu hiệu trầm cảm sớm

Ca sinh đôi đặc biệt, một bé chào đời còn nguyên trong bọc ối 1 trong 2 bé song sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối hay còn gọi là “đẻ bọc điều” - hiện tượng hiếm gặp vô cùng thú vị.

Gắp gần 300 viên sỏi trong túi mật người phụ nữ 61 tuổi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật lấy gần 300 viên sỏi trong túi mật của người phụ nữ 61 tuổi, may mắn chưa biến chứng xuống ống mật chủ.

Cấy chỉ giảm đau xương khớp, người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng Một phụ nữ bị nhiễm trùng nghiêm trọng sau thủ thuật cấy chỉ giảm đau xương khớp tại cơ sở không rõ nguồn gốc.

Biểu dương 8 nhân viên y tế cứu bệnh nhi khỏi tay kẻ cầm dao truy sát Bộ trưởng Bộ Y tế có quyết định trao tặng bằng khen cho những nhân viên y tế anh hùng. Bằng khen sẽ được trao khi nhân viên y tế bị thương bình phục sức khỏe.

7 thực phẩm bình dân giúp tan cục máu đông, làm sạch mạch máu Không cần thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đắt tiền, 7 món ăn quen thuộc dưới đây có thể giúp tăng lưu thông máu, tan cục máu đông và bảo vệ tim mạch.

Thiếu i-ốt gây dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ Phụ nữ mang thai, cho con bú là nhóm cần được đặc biệt chú ý, vì nhu cầu i-ốt của họ cao gấp gần 1,5–2 lần người bình thường để đáp ứng cho cả mẹ và thai nhi.

Cách phòng tránh liệt mặt khi trời lạnh Liệt mặt chủ yếu là do lạnh, khiến dây thần kinh số VII ngoại biên bị co mạch, sưng phù và tổn thương chỉ sau vài giây tiếp xúc với gió lạnh.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Thuận bị xử phạt 70 triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Thuận bị xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm Cancivita D3-GT.

Người đàn ông 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít vào dạ dày phải cấp cứu Bệnh nhân 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của dị vật kim loại trong dạ dày và đường tiêu hóa.

Thời tiết chuyển mùa, số lượng trẻ khám bệnh tăng gấp 3 lần ngày thường Một vài năm trở lại đây, một số bệnh như cúm mùa, RSV, rotavirus… không còn xuất hiện theo mùa mà gần như xuất hiện quanh năm.

Đang nằm viện trị nhồi máu cơ tim, bệnh nhân đột quỵ do tắc thân nền Bệnh nhân đang điều trị nội trú vì nhồi máu cơ tim cấp được 3 ngày, đột ngột xuất hiện tình trạng lơ mơ, phải thở máy vì đột quỵ tắc thân nền cấp.

Dược phẩm Bắc Ninh bị phạt 75 triệu vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin Cục An toàn Thực phẩm xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin.

Sản phẩm An Phế Đan chưa được cấp phép lưu hành, vi phạm về quảng cáo Sở Y tế TP HCM cho biết, sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Sai phạm quảng cáo, Công ty Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu đồng, buộc tháo gỡ quảng cáo sai nội dung về sản phẩm Optibac For Women.

Chấn thương vùng cổ dễ mất mạng trong vài phút Trường hợp này tổn thương rất nặng, vết cắt làm đứt toàn bộ sụn giáp, khí quản dập nát, mạch máu vùng cổ bị bộc lộ... người bệnh có thể tử vong trong vài phút.

Công ty Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar bị phạt 75 triệu Cục An toàn thực phẩm vừa xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar 75 triệu đồng do vi phạm quảng cáo về sản phẩm Kidimam+DHA.

Người đàn ông 61 tuổi tắc ruột phải phẫu thuật cấp cứu do ăn nhiều quả hồng Một người đàn ông 61 tuổi phải phẫu thuật cấp cứu do tắc ruột, tắc dạ dày sau khi ăn nhiều quả hồng.

Cứu sống người đàn ông có men tụy, mỡ máu tăng cao gấp 12 lần cho phép Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đã điều trị thành công cho bệnh nhân nam 63 tuổi bị viêm tụy cấp nặng do mỡ máu tăng cao, nguy hiểm.

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau mổ nội soi tại Quảng Ninh Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời can thiệp đặt stent, cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim đột ngột sau phẫu thuật nội soi.