[INFOGRAPHIC] Mùa thu Hà Nội, 6 đặc sản làm say lòng du khách

Không còn che giấu mái tóc bị rụng cả mảng do sự cố tẩy tóc, DJ Soda xuất hiện với hình ảnh chân thực nhất ở một sự kiện gần đây.
Đặc khu Phú Quốc không chỉ có bãi biển đông đúc, mà còn 6 địa điểm ‘ẩn mình’ giúp du khách tạm quên ồn ào, tận hưởng nhịp sống chậm và bình yên.
Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) không chỉ là đỉnh núi cao hơn 3.000m, mà còn là hành trình thử thách, nơi du khách được chạm vào biển mây Tây Bắc.
Tuyên Quang mùa lúa chín hiện lên như tấm thảm vàng óng ánh, từng bậc thang trải dài dưới nắng sớm và lớp sương mỏng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ.
Rừng thông Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt mang đến không gian yên bình giữa phố núi, nơi du khách đi bộ, cắm trại và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
Bình Liêu mùa thu khoác áo vàng nắng, hoa lau trắng ngút triền đồi, cung đường mây bồng bềnh và bản làng yên bình đầy mê hoặc.
Không khí se lạnh mùa thu là dịp lý tưởng để cả gia đình cùng rời phố thị, khám phá những điểm đến trong nước vừa đẹp, vừa gắn kết tình thân.
Travel blogger Lan Phương nhận xét mỗi công ty lữ hành có ưu thế riêng, du khách nên cân nhắc lịch trình, thời gian tại vườn hồng và loại hình lưu trú.
Hội An không chỉ níu chân du khách bởi phố cổ cổ kính mà còn bởi những món bánh đặc sản độc đáo, thơm ngon, đậm đà hương vị truyền thống khó quên.
Bản Tà Phình Mộc Châu – chốn mộc mạc, bình yên với hồ nước xanh, trảng cỏ rộng và núi rừng hùng vĩ, trải nghiệm lý tưởng cho người yêu thiên nhiên.
Xa Reng – đồi cỏ bạt ngàn giữa núi rừng Quảng Trị, điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê trekking, săn mây và trải nghiệm thiên nhiên.
Cháo canh – món ăn dân dã miền Trung, mỗi vùng một hương vị riêng. Chỉ cần thử một lần, thực khách dễ say mê bởi vị ngọt đậm đà, cay nồng khó quên.
Đà Lạt ban đêm không chỉ có sự náo nhiệt của chợ đêm, mà còn là những khoảnh khắc yên tĩnh, lãng mạn giúp du khách thư giãn trong không gian mộng mơ.
Tạp chí National Geographic uy tín đã giới thiệu 8 điểm đến lịch sử tiêu biểu ở ba miền Việt Nam.
Kỳ nghỉ 2/9, du lịch miền Trung là lựa chọn lý tưởng với thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và nhiều trải nghiệm khó quên.
Nếu du khách đang băn khoăn 2/9 này đi đâu, Huế là lựa chọn lý tưởng, vừa ngắm danh thắng cố đô, mặc cổ phục chụp ảnh, vừa thưởng thức đặc sản khó quên.
Dịp lễ 2/9 đến gần, Măng Đen mời gọi du khách khám phá thiên nhiên nguyên sơ, thưởng thức gà nướng ống tre, cà phê đặc sản và văn hóa Ba Na.
Mùa nước cạn ở Nhơn Lý, rạn san hô Bãi Dứa hiện lên rực rỡ, tạo nên “kỳ quan dưới nước” của miền biển Quy Nhơn, thu hút du khách gần xa.
Mùa lúa chín Tây Nguyên mở ra khung cảnh vàng rực mê hoặc, nơi du khách vừa chiêm ngưỡng thiên nhiên vừa trải nghiệm nhịp sống bản địa độc đáo.
Mùa hồng chín Đà Lạt thu hút du khách bởi những vườn trái cây sai trĩu, trái hồng đỏ rực trải dài khắp thung lũng và con đường nhỏ yên bình.
Việt Nam có những món ăn khiến người mới thử phải e dè, nhưng một khi nếm qua, hương vị độc đáo lập tức khiến thực khách say mê.