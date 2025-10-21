[INFOGRAPHIC] Liên Bỉnh Phát tài năng, điển trai ngời ngời

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ bộ ảnh cùng bà xã Doãn Hải My và con trai đầu lòng, bé Lúa, nhận về sự quan tâm lớn từ fan.
Sau khi tiết lộ chuyện sinh con với Trần Vỹ Đình, Hà Tuệ khiến công chúng bất ngờ không chỉ bởi đời tư kín tiếng mà còn vì thân hình nóng bỏng.
Ca sĩ Ngọc Kayla - bạn gái Liên Bỉnh Phát gợi cảm, trẻ trung, có gương mặt hao hao giống ca sĩ Hàn Quốc Jang Nara và diễn viên Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh.
Nam diễn viên Hà Việt Dũng vừa đăng tải hình ảnh bên vợ con và chia sẻ về ngày kỷ niệm.
Lê Tuyền - Người đẹp Hình thể của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 đẹp lộng lẫy khi diện bộ sưu tập áo dài mới của NTK Tommy Nguyễn.
4 Á hậu Miss Grand International 2025: Sarunrat Puagpipat, Aitana Carolina Jimenez, Faith Maria Porter và Nariman Battikha quyến rũ không kém cạnh nhau.
Hoa hậu Quế Anh gửi lời cảm ơn đến mẹ ruột và bà Phạm Kim Dung. Đối với nàng hậu, cả hai là những người phụ nữ tuyệt vời nhất.
Trước thềm hôn lễ, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ thêm bộ ảnh cưới ngọt ngào, lãng mạn được thực hiện tại quê nhà Đà Lạt.
Hoa hậu Bảo Ngọc thưởng thức ẩm thực khi đến Trung Quốc. Tóc Tiên xuất hiện trong trang phục cổ khoét sâu.
Từ những ngày chật vật mưu sinh đến khi cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững chắc, Thu Trang – Tiến Luật hiện có tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, bền bỉ.
Emma Mary Tiglao vừa đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Không ít lần, mỹ nhân Philippines khoe dáng nóng bỏng với bikini.
Hoà Minzy diện trang phục đỏ rực rỡ tất bật chạy show cuối tuần. Gia đình Lý Hải - Minh Hà mừng sinh nhật con trai lớn Rio.
Xuất hiện chung khung hình với “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera tại một sự kiện, diễn viên Thuý Ngân khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.
Hoa hậu Quế Anh từ miền Nam ra thăm Lăng Bác. Á hậu Tú Anh khoe sắc vóc khi đến Đà Lạt.
Emma Mary Tiglao - đại diện Philippines đăng quang Miss Grand International 2025 còn Yến Nhi trượt top 22.
Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt.
Sau chuỗi đêm nhạc tại châu Âu, ca sĩ Lệ Quyên dành thời gian khám phá thủ đô Budapest, Hungary cùng bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai.
Chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối nay (ngày 18/10). Trước giờ G, Yến Nhi đón nhận tin vui.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa đăng tải hình ảnh lễ ăn hỏi, đồng thời nhắc đến doanh nhân Viết Vương.
Erika Ishibashi - đại diện Nhật Bản không ít lần phô diễn kỹ năng nhào lộn trên sân khấu Miss Grand International 2025.
Ca sĩ Bảo Anh từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2018, góp mặt trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương.