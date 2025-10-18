[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của Mạnh Trường

Với đôi mắt to tròn, làn da khỏe khoắn cùng biểu cảm đáng yêu tự nhiên, cô bé Eva Hastibeer mới đây viral khắp mạng xã hội, được mệnh danh là 'thiên thần nhí'.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa đăng tải hình ảnh lễ ăn hỏi, đồng thời nhắc đến doanh nhân Viết Vương.
Erika Ishibashi - đại diện Nhật Bản không ít lần phô diễn kỹ năng nhào lộn trên sân khấu Miss Grand International 2025.
Ca sĩ Bảo Anh từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2018, góp mặt trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương.
Hoa hậu H'hen Niê vừa 'nịnh' nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Hiện tại, cả hai tập trung chăm sóc con gái chung.
Trước chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối ngày 18/10, lộ diện nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.
Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 diễn ra ngày 25/10 tại Bắc Ninh. Toàn bộ tiền bán vé sẽ được trao tặng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.
Cư dân mạng có phản ứng trái chiều về clip Lương Bằng Quang đọc thư của Ngân 98 sau khi hot girl bị khởi tố về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Lương Thu Trang chia sẻ ảnh đời thường bên con trai Minh Sơn. Ở tuổi 11, cậu bé gây chú ý với chiều cao nổi bật, gương mặt khôi ngô.
Ca sĩ Đoan Trang ghi lại những hình ảnh khi đến Boston. Diễn viên Quỳnh Kool khoe "giao diện" tuổi 31.
Dù đã là mẹ của cặp song sinh đáng yêu, DJ Thảo Bebe – bà xã ca sĩ Khắc Việt vẫn khiến mạng xã hội "nóng ran" với những hình ảnh khoe vóc dáng.
Đỗ Thị Hà có chiều cao 1m75, đôi chân đẹp nuột nà cực phẩm cùng gương mặt xinh tươi, rạng ngời. Mới đây, nàng hậu tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Viết Vương.
Ở tuổi gần 40, NSƯT Kim Tuyến vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ, thần thái sang trọng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.
Các mỹ nhân Việt: Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Kiều Duy, Minh Thư, Tú Quỳnh góp mặt trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà.
Trong phần thi áo tắm ở bán kết Miss Grand International 2025, Yến Nhi khoe thân hình gợi cảm, những bước catwalk đầy năng lượng.
Từng là cặp đôi màn ảnh đình đám trong “Bỗng dưng muốn khóc”, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn giữ được tình bạn gắn bó suốt 17 năm.
Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa ghi hình cho bộ phim Bà đừng buồn con.
Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 quy tụ 11 đoàn nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 1000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công.
MC Anh Tuấn từng học Nhạc viện Hà Nội nhưng lại chọn công việc dẫn chương trình nhiều năm qua.
Ngày làm người mẫu, bắt đầu đóng phim, Phương Oanh sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút. Đến năm 2018, cô phẫu thuật thẩm mỹ.
Con gái Quyền Linh - Mai Thảo Linh diện đầm lụa hồng tôn vóc dáng mảnh mai. NSƯT Kim Tuyến khoe khéo vóc dáng thon thả, vai trần quyến rũ.