Hồng Đào khoe con gái đầu lòng xinh đẹp

Giải trí

Hồng Đào khoe con gái đầu lòng xinh đẹp

Vicky Phương Vân - con gái Hồng Đào vừa đón tuổi 29, mang nét mặt của mẹ, nụ cười rạng rỡ của bố.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hồng Đào)
Trên trang cá nhân, Hồng Đào khoe hình ảnh bên con gái Vicky Phương Vân. Nữ diễn viên dành lời chúc mừng sinh nhật cho ái nữ.
Hồng Đào viết: "Chúc mừng sinh nhật Vicky. Tuổi mới thật tuyệt vời nhé con. Dạo này con bé cứ rảnh là lái xe về nhà, ghé qua thăm ông ngoại, rồi về nhà nấu ăn cho cả nhà, quanh quẩn ở nhà vài ngày rồi lại lái xe về".
Vicky Phương Vân vừa đón tuổi 29. Cô sở hữu gương mặt có nhiều giống mẹ, nụ cười rạng rỡ giống bố.
Hồng Đào còn có cô con gái tên Sophia Minh Châu.
Sophia Minh Châu sinh năm 2002, được nhận xét giống mẹ nhiều hơn bố.
Con gái út của Hồng Đào xinh như mộng. Tuy nhiên, Sophia Minh Châu không có ý định bước chân vào showbiz.
Theo Znews, ngày nhỏ, Sophia Minh Châu nhiều lần tham gia trong các tiểu phẩm hài của Hồng Đào.
Gần đây, về chuyện tình cảm của các con, Hồng Đào chia sẻ trên Người Lao Động: "Khi có bạn trai, các con cũng thông tin cho tôi biết và hai bên gia đình đi ăn để biết bạn của con mình. Tôi không can thiệp vào các mối quan hệ của chúng".
Hồng Đào còn khẳng định, cô không có suy nghĩ vì muốn có cháu mà thúc giục các con về chuyện lập gia đình.
Hồng Đào tiết lộ, các con giao hẹn khi đám cưới, cô chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con.
