[INFOGRAPHIC] Cảnh giác thủ đoạn gửi thiệp cưới điện tử để chiếm đoạt tiền

Lợi dụng thói quen gửi thiệp cưới trực tuyến, kẻ gian phát tán đường link giả mạo nhằm đánh cắp tài khoản, cài mã độc và chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Kpă Sa rời TP HCM về Gia Lai năm 2019, phụ giúp gia đình làm đồng áng, cải tạo khu vườn và ghi lại cuộc sống thường ngày qua video.
Hai người ở xã Sông Đốc tử vong do não mô cầu nhóm B, nâng số ca tử vong tại Cà Mau lên 3. Ngành y tế truy vết, cấp kháng sinh dự phòng và tầm soát.
Gần 30 ca cúm nhập viện tại Phú Thọ trong một tháng. Bác sĩ cảnh báo dùng trùng thuốc chứa paracetamol có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng.
Trẻ dưới 18 tuổi chỉ có thể hiến mô trong những điều kiện chặt chẽ; WHO và chuyên gia đề nghị bảo đảm đồng thuận thực chất, tư vấn độc lập và quyền từ chối.
Từ hóa trang thành “cương thi” đến bốc đầu, buông hai tay khi lái xe, nhiều người bị xử phạt sau màn trình diễn nguy hiểm để thu hút chú ý trên mạng xã hội.
Sử dụng chiêu quảng cáo nhà, đất giá rẻ, đóng giả khách hàng đặt cọc để tạo lòng tin, TGĐ Bảo Phúc cùng 7 đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo.
Không chỉ là sự kiện nghệ thuật, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là minh chứng cho sức sống một đô thị âm nhạc, nơi tinh hoa thế giới giao thoa cùng bản sắc Việt
Hà Nội chấp thuận rào chắn, xén vỉa hè đường Cổ Linh để thi công tuyến đường trên cao nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, từ 30/10/2026 đến 30/1/2027.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, núi lửa Chư Đăng Ya cuốn hút du khách bởi cảnh sắc hoang sơ, những triền hoa dã quỳ vàng rực và nét văn hóa bản địa đặc sắc.
Bệnh nhân 59 tuổi bị suy hô hấp cấp sau khi tiếp xúc khí Clo. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tử vong và khuyến cáo cách dùng hóa chất an toàn.
Tại phiên tòa sáng 30/10, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng cho đường dây Mr Pips và nói sẵn sàng chấp nhận phán quyết.
Dự thảo mới quy định nhiều hình thức kiểm tra, ưu tiên kiểm tra trực tuyến khi đủ điều kiện, đồng thời hạn chế kiểm tra vào các tháng cao điểm năm học.
Tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải thể Chi cục Dân số, đồng thời hợp nhất, tổ chức lại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế.
Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, sẽ bị cấm lưu thông từ 18h ngày 30/10 do sụt lún, có nguy cơ đứt gãy mặt đường. Sở Xây dựng đã hướng dẫn các tuyến thay thế để đi giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt.
Lợi dụng sơ hở khi chủ xe không khóa cửa ô tô, một thanh niên đã lấy trộm 80 triệu đồng tiền mặt và bị công an làm rõ chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo.
Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo Kết luận về giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Ngày 30/10, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước. Mưa dông xuất hiện tại nhiều vùng biển, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giậtt.
Lời mời chơi game miễn phí, nhận vật phẩm VIP hay nạp ít nhận nhiều khiến người dùng tải ứng dụng game lậu, đối mặt nguy cơ lộ dữ liệu, thiệt hại tài chính.
Đề xuất chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn về quản lý thuế: Giảm phạt chậm nộp, miễn khai thuế cho doanh nghiệp ngừng hoạt động.
Tuyến ngõ từng chật hẹp, xuống cấp ở Hà Nội được cải tạo với mặt cắt ngang theo phương án 21,5 m, hướng tới năng lực lưu thông và kết nối các trục đường lớn.
Xe máy cũ tự chế kéo xe cải tiến chở hàng cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên những tuyến đường đông phương tiện.