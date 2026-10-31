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[INFOGRAPHIC] Cảnh giác thủ đoạn gửi thiệp cưới điện tử để chiếm đoạt tiền

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Cảnh giác thủ đoạn gửi thiệp cưới điện tử để chiếm đoạt tiền

Lợi dụng thói quen gửi thiệp cưới trực tuyến, kẻ gian phát tán đường link giả mạo nhằm đánh cắp tài khoản, cài mã độc và chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Thiên Anh
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#Lừa đảo qua thiệp cưới điện tử #Thiệp cưới điện tử giả mạo #Lừa đảo qua Zalo #Lừa đảo qua Facebook #Mã độc điện thoại #Chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

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