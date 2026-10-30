[INFOGRAPHIC] Cảnh giác quảng cáo làm giàu nhanh trên mạng xã hội

Những lời quảng cáo làm giàu nhanh, thu nhập khủng trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, khiến người tham gia mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.
Quý III/2026, 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không, chiếm 11,2% cả nước. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực.
Tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải thể Chi cục Dân số, đồng thời hợp nhất, tổ chức lại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế.
Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, sẽ bị cấm lưu thông từ 18h ngày 30/10 do sụt lún, có nguy cơ đứt gãy mặt đường. Sở Xây dựng đã hướng dẫn các tuyến thay thế để đi giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt.
Lợi dụng sơ hở khi chủ xe không khóa cửa ô tô, một thanh niên đã lấy trộm 80 triệu đồng tiền mặt và bị công an làm rõ chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo.
Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo Kết luận về giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Ngày 30/10, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước. Mưa dông xuất hiện tại nhiều vùng biển, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giậtt.
Lời mời chơi game miễn phí, nhận vật phẩm VIP hay nạp ít nhận nhiều khiến người dùng tải ứng dụng game lậu, đối mặt nguy cơ lộ dữ liệu, thiệt hại tài chính.
Đề xuất chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn về quản lý thuế: Giảm phạt chậm nộp, miễn khai thuế cho doanh nghiệp ngừng hoạt động.
Tuyến ngõ từng chật hẹp, xuống cấp ở Hà Nội được cải tạo với mặt cắt ngang theo phương án 21,5 m, hướng tới năng lực lưu thông và kết nối các trục đường lớn.
Xe máy cũ tự chế kéo xe cải tiến chở hàng cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên những tuyến đường đông phương tiện.
Chiều 29/10, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và Lễ đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát.
Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Thường, về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", với mức lãi suất lên tới 152%/năm.
Sau gần 6 giờ phẫu thuật tim hở cấp cứu và hồi sức tích cực, người phụ nữ 63 tuổi bị bóc tách động mạch chủ ngực đã hồi phục và xuất viện.
Năm học sinh ăn nhầm lá ngón sau giờ học; một em tử vong, các em còn lại đã xuất viện. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc cây rừng.
Từ bán hàng livestream quảng bá nghề truyền thống đến đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, phụ nữ Bắc Ninh đang chủ động chuyển đổi số, mở rộng thị trường.
Điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư, Hồ Sỹ Trung (Hà Tĩnh) đã gây ra vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.
Nhà trường, nhà cung cấp và gia đình được phân định trách nhiệm rõ hơn; thực đơn, chi phí và quy trình bữa ăn học đường sẽ được giám sát chặt chẽ.
Cúm mùa không chỉ gây ho, sốt, mệt mỏi mà còn có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim cấp.
Trong một tháng, Bệnh viện Nhi Hải Phòng tiếp nhận hai trẻ nuốt nam châm đồ chơi. Gia đình cần đưa trẻ đi khám ngay, kể cả khi chưa có triệu chứng.
HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù giải quyết các vi phạm xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.
Phụ huynh lo thực phẩm nhập khẩu được dùng trong bữa ăn bán trú sau khi thấy vỏ bao bì gần bếp. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ sự việc.