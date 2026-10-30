[INFOGRAPHIC] Cảnh giác quảng cáo làm giàu nhanh trên mạng xã hội

Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, sẽ bị cấm lưu thông từ 18h ngày 30/10 do sụt lún, có nguy cơ đứt gãy mặt đường. Sở Xây dựng đã hướng dẫn các tuyến thay thế để đi giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt.