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[INFOGRAPHIC] Người dân có thể thực hiện 12 dịch vụ điện qua VNeID

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Người dân có thể thực hiện 12 dịch vụ điện qua VNeID

Các dịch vụ từ cấp điện mới, thay đổi thông tin hợp đồng đến cấp điện trở lại được đưa lên VNeID, mở rộng khả năng tiếp cận thủ tục điện trực tuyến.

Thiên Anh
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#12 dịch vụ công ngành điện trên VNeID #Dịch vụ công ngành điện #VNeID #EVN #Thủ tục điện trực tuyến #Chuyển đổi số ngành điện

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Tin mới

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.