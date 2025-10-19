Hà Nội

Lô Lô Chải được vinh danh 'Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025'

Du lịch

Lô Lô Chải được vinh danh 'Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025'

Lô Lô Chải (Tuyên Quang) được UN Tourism vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” nhờ gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Vân Giang (Tổng hợp)
Vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia, Lô Lô Chải (Tuyên Quang) được UN Tourism vinh danh là một trong những “Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025”, khẳng định vị thế du lịch Việt Nam và thành công của mô hình du lịch cộng đồng vùng cao. Ảnh Linh Trần
Theo UN Tourism, giải thưởng Best Tourism Villages tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tích nổi bật trong bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cho người dân. Các tiêu chí đánh giá được xem là khắt khe nhất, bao gồm quản trị, sáng tạo, môi trường và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Ảnh vietmountaintravel
Đến nay, Việt Nam đã có năm làng được vinh danh “Làng Du lịch tốt nhất thế giới”: Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Bình), rau Trà Quế (Đà Nẵng), Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) và mới nhất là Lô Lô Chải – viên ngọc nhỏ giữa cao nguyên đá Đồng Văn.
Nằm nép mình dưới chân núi Rồng, bên cột cờ Lũng Cú thiêng liêng, Lô Lô Chải được ví như “làng cổ tích” nơi cực Bắc. Những ngôi nhà trình tường bằng đất vàng, cổng đá xếp thủ công, mái ngói âm dương rêu phong tạo nên khung cảnh vừa bình yên vừa cổ kính. Ảnh Linh Trần
Mỗi mùa trong năm, làng lại mang một vẻ đẹp khác nhau – xuân đến, hoa đào nở rực lối đi; thu về, nắng vàng phủ lên từng mái ngói, làm say lòng bất cứ ai ghé qua. Ảnh vietmountaintravel
Từ khi được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch năm 2022, người dân Lô Lô Chải đã biết kết hợp gìn giữ di sản với phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh vietmountaintravel
Toàn làng hiện có 51 hộ kinh doanh homestay, 2 nhà hàng và 5 điểm bán đồ lưu niệm. Giá phòng dao động từ 500.000 – 1,2 triệu đồng/đêm, phù hợp cho cả nhóm bạn trẻ ưa khám phá lẫn du khách tìm không gian nghỉ dưỡng bình yên. Ảnh Trần Quỳnh
Điều đặc biệt, du khách đến Lô Lô Chải không chỉ nghỉ ngơi mà còn được “sống cùng người bản địa” – cùng họ nấu ăn, giã bánh, dệt vải, nghe chuyện về những lễ hội Gầu Tào, lễ mừng cơm mới, hay tiếng khèn gọi bạn tình vang vọng giữa núi rừng. Ảnh Mai Phương Thảo
Song song phát triển du lịch, địa phương chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển xanh: thu gom, xử lý rác thải đúng quy trình, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, tăng diện tích cây xanh và đảm bảo vệ sinh nguồn nước. Các ngôi nhà vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ nhưng được cải tạo bên trong với tiện nghi hiện đại, đáp ứng nhu cầu du khách mà không phá vỡ cảnh quan truyền thống. Ảnh vietmountaintravel
Với danh hiệu “Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025”, Lô Lô Chải trở thành hình mẫu của du lịch cộng đồng Việt Nam – nơi văn hóa, con người và thiên nhiên hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng không thể trộn lẫn. Giữa miền biên viễn, “làng cổ tích” ấy vẫn ngày ngày kể câu chuyện về sức sống mới nơi địa đầu Tổ quốc – giản dị mà kiêu hãnh. Ảnh Mộc
