[INFOGRAPHIC] 5 chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11/2026

Từ hỗ trợ học phí mầm non đến quy định về xe công, các khoản thu trường học và xử phạt kinh doanh xổ số, nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11.