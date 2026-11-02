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[INFOGRAPHIC] 5 chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11/2026

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 5 chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11/2026

Từ hỗ trợ học phí mầm non đến quy định về xe công, các khoản thu trường học và xử phạt kinh doanh xổ số, nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11.

Thiên Anh
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#Chính sách mới tháng 11/2026 #Chính sách có hiệu lực tháng 11/2026 #Hỗ trợ học phí trẻ mầm non #Trợ cấp mai táng cựu chiến binh #Quy định các khoản thu trường học #Xử phạt kinh doanh xổ số

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