[INFOGRAPHIC] 5 chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11/2026

Từ hỗ trợ học phí mầm non đến quy định về xe công, các khoản thu trường học và xử phạt kinh doanh xổ số, nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11.
Từ món ăn nóng hổi giữa tiết trời se lạnh đến những đặc sản dân dã, độc đáo, mỗi món ngon nơi đây đều mang một hương vị riêng, khiến thực khách khó lòng bỏ qua.
Khởi công từ năm 2017, tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì vẫn chưa hoàn thành, kéo theo nhiều bất cập về giao thông, môi trường và đời sống dân cư.
Chưa đầy 3 ngày, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC04 truy xét 30 người liên quan đến điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư The Sóng.
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về học phí trong các cơ sở giáo dục đại học năm học 2026-2027.
Công an Đà Nẵng vừa thông tin vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan “Trường quốc tế Prinberk Academy - Hoa Kỳ” do Trương Văn Thiên Tư thực hiện.
Liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ, Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) đã tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với giáo viên môn Toán.
Trong lúc nam thanh niên mặc áo Grab trợ giúp người đi đường vá vỏ xe thì gã đàn ông xuất hiện dọa đâm chết vì… giành địa bàn.
Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, sáng 1/11.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.
Huỳnh Xuân Vấn cho rằng lời khai của những người liên quan chưa phản ánh đúng hành vi của mình, đồng thời lo ngại phải chịu mức án nghiêm khắc nên quyết định từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú.
Hôm nay (1/11), miền Bắc tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao. Từ đêm nay, khu vực vùng núi có mưa rải rác, cục bộ có mưa to.
Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT.
Sử dụng điện thoại (smartphone) quá nhiều gây mất ngủ, ảnh hưởng thể chất, tinh thần và dễ dẫn đến trầm cảm ở thế hệ trẻ. Cần có giải pháp can thiệp kịp thời.
Một phần mặt đường Vành đai 2,5 đoạn Khương Trung – Đầm Hồng đã được thảm nhựa. Tuy nhiên, công trường vẫn thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giờ cao điểm.
Trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng AI thu hút người dùng mạng xã hội, nhưng đằng sau những bức hình lung linh là nguy cơ mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.
Sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Huỳnh Xuân Vấn, bị can trong vụ án liên quan trùm siêu xe Phan Công Khanh, đã từ Thái Lan trở về Việt Nam đầu thú.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM), Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
Hơn 5.000 người dự kiến hội tụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.
Nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm, ná cao su, chai bia thủy tinh, truy đuổi người đi đường khiến một người bị gãy chân.
“Sau khi đánh em, Tr.Đ.M.H. đưa hộp đựng điện thoại lên bàn giáo viên rồi quay xuống tiếp tục đánh mạnh vào vùng tai trái của em…”, em L.Đ.N, bàng hoàng kể lại.
Theo ĐBQH Trịnh Xuân An, quy mô GDP lớn hơn phải đi cùng khả năng tích lũy, trưởng thành của doanh nghiệp và cuộc sống tốt hơn của người dân.