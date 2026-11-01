[INFOGRAPHIC] Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.
Từ ngày 1/1/2029, Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia lực lượng lao động.
Trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng AI thu hút người dùng mạng xã hội, nhưng đằng sau những bức hình lung linh là nguy cơ mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.
Sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Huỳnh Xuân Vấn, bị can trong vụ án liên quan trùm siêu xe Phan Công Khanh, đã từ Thái Lan trở về Việt Nam đầu thú.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM), Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
Hơn 5.000 người dự kiến hội tụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.
Nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm, ná cao su, chai bia thủy tinh, truy đuổi người đi đường khiến một người bị gãy chân.
“Sau khi đánh em, Tr.Đ.M.H. đưa hộp đựng điện thoại lên bàn giáo viên rồi quay xuống tiếp tục đánh mạnh vào vùng tai trái của em…”, em L.Đ.N, bàng hoàng kể lại.
Theo ĐBQH Trịnh Xuân An, quy mô GDP lớn hơn phải đi cùng khả năng tích lũy, trưởng thành của doanh nghiệp và cuộc sống tốt hơn của người dân.
Chứng kiến mẹ mình xô xát với ông L.H.D, Trương Quang Viên (Hà Tĩnh) bất ngờ lấy dao chém ông D., khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 35%.
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể ngư dân N.V.T tại khu vực tàu cá bị chìm ở vùng biển Thiên Cầm.
Sau khi bị bạn đánh, em L.Đ.N., học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) được chẩn đoán bị thủng màng nhĩ trái và đang được điều trị tại bệnh viện.
Ngày 31/10, mưa lớn tiếp diễn tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, khiến nhiều khu vực đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi độ ẩm đất gần bão hòa.
Hai vụ tai nạn tại Hải Phòng khiến một học sinh tử vong, hai em chấn thương sọ não, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc giao xe cho con chưa đủ tuổi.
Nhiều công trình giao thông tại Hà Nội đang được bổ sung cây xanh, góp phần làm mềm những khối bê tông và tạo diện mạo mới cho không gian đô thị.
Hai người ở xã Sông Đốc tử vong do não mô cầu nhóm B, nâng số ca tử vong tại Cà Mau lên 3. Ngành y tế truy vết, cấp kháng sinh dự phòng và tầm soát.
Lợi dụng thói quen gửi thiệp cưới trực tuyến, kẻ gian phát tán đường link giả mạo nhằm đánh cắp tài khoản, cài mã độc và chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Gần 30 ca cúm nhập viện tại Phú Thọ trong một tháng. Bác sĩ cảnh báo dùng trùng thuốc chứa paracetamol có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng.
Trẻ dưới 18 tuổi chỉ có thể hiến mô trong những điều kiện chặt chẽ; WHO và chuyên gia đề nghị bảo đảm đồng thuận thực chất, tư vấn độc lập và quyền từ chối.
Từ hóa trang thành “cương thi” đến bốc đầu, buông hai tay khi lái xe, nhiều người bị xử phạt sau màn trình diễn nguy hiểm để thu hút chú ý trên mạng xã hội.
Sử dụng chiêu quảng cáo nhà, đất giá rẻ, đóng giả khách hàng đặt cọc để tạo lòng tin, TGĐ Bảo Phúc cùng 7 đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo.
Không chỉ là sự kiện nghệ thuật, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là minh chứng cho sức sống một đô thị âm nhạc, nơi tinh hoa thế giới giao thoa cùng bản sắc Việt