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[INFOGRAPHIC] Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thiên Anh
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