[INFOGRAPHIC] 3 trường hợp bị ngân hàng ngừng giao dịch online từ 1/1/2026

Theo quy định mới về xác thực danh tính, khách hàng cần cập nhật thông tin theo quy định để tránh bị tạm ngừng dịch vụ online tại hệ thống ngân hàng.
Mới đây, netizen lan truyền loạt hình ảnh TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) xuất hiện tại một cơ sở thẩm mỹ để tiến hành xóa hình xăm.
Trong bối cảnh chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ, nhiều gia đình tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.
Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí, khiến nhiều gia đình tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.
Vào mùa, người dân tranh thủ thu hoạch rươi bán với giá cao, vài trăm nghìn đồng/kg, mang về nguồn thu đáng kể.
Trong khi Warren Buffett dành cả đời để tích lũy tài sản và phân tích cổ phiếu, người con trai út Peter Buffett lại tìm thấy đam mê trong nghệ thuật.
Đây là diện tích đất do Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa - đơn vị sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.
Do không còn đáp ứng cơ cấu cổ đông theo quy định, nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng.
Vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc giá cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ tại Việt Nam, có lớp vỏ đỏ đậm, phần cùi dày, vị ngọt thanh.
Xuất hiện trong đám cưới Tiên Nguyễn, các ngôi sao đình đám gây chú ý với phong cách sang trọng đi kèm những chiếc túi xách có giá trị đắt đỏ.
Những cây thông Noel có giá trị hàng triệu USD khiến khách tham quan bất ngờ về độ xa xỉ, với những viên pha lê lấp lánh, quả cầu đính kim cương...
Siêu đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ tại Phú Quốc kéo dài 7 ngày, với tổng chi phí ước tính vài trăm tỷ đồng.
Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt vào Top 80 người giàu nhất thế giới, theo cập nhật của Forbes.
Thực đơn trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai sử dụng nhiều nguyên liệu thuộc nhóm 'đắt đỏ' như bào ngư, saffron, truffle, cá tuyết...
11 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 840 tỷ đồng, khách quốc tế hơn 19 triệu lượt...
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Chú trâu màu đen Kuber thu hút sự chú ý bởi kích thước khổng lồ, cao 1,6 mét, chất lượng giống và giá trị kỷ lục.
Theo các chuyên gia tài chính, người trẻ không nghèo vì thu nhập thấp mà do mắc những cạm bẫy chi tiêu tinh vi của xã hội tiêu dùng.
Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.
Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ được đưa khoản tổn thất vào chi phí khi tính thuế, đồng thời được xem xét giãn, gia hạn nộp thuế.
Trước đây, các nghệ nhân thường sáng tạo những tác phẩm bonsai cỡ trung và lớn, nhưng ngày nay, giới chơi cây ưu chuộng kiểng bonsai siêu nhỏ.
Từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng.