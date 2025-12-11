Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 3 trường hợp bị ngân hàng ngừng giao dịch online từ 1/1/2026

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 3 trường hợp bị ngân hàng ngừng giao dịch online từ 1/1/2026

Theo quy định mới về xác thực danh tính, khách hàng cần cập nhật thông tin theo quy định để tránh bị tạm ngừng dịch vụ online tại hệ thống ngân hàng.

3-truong-hop-bi-ngan-hang-ngung-giao-dich.jpg
#Ngừng giao dịch ngân hàng online #Quy định xác thực danh tính mới #Cập nhật thông tin khách hàng #An toàn giao dịch ngân hàng #Ảnh hưởng đến khách hàng

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới