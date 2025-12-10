Điều bất ngờ về người con trai 'bất tài' của Warren Buffett

Hà Nội

Kinh doanh

Trong khi Warren Buffett dành cả đời để tích lũy tài sản và phân tích cổ phiếu, người con trai út Peter Buffett lại tìm thấy đam mê trong nghệ thuật.

Nếu như Warren Buffett được xem như biểu tượng của đầu tư giá trị, người dành cả đời để biến những quyết định tài chính cẩn trọng thành một đế chế hàng trăm tỷ USD thì con trai út của ông, Peter Buffett lại lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Ảnh: PRH
Với Warren Buffett, nơi đồng tiền được coi là nghệ thuật đầu tư thì Peter Buffett chọn cầm đàn piano thay vì cầm bảng báo cáo tài chính. Ảnh: SCMP
Sự nghiệp của Peter, một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc giành giải Emmy, đã trở thành ví dụ điển hình về sự khác biệt giữa hai thế hệ, đồng thời làm sáng tỏ triết lý nuôi dạy con cái độc đáo của nhà đầu tư huyền thoại. Ảnh: Edward Wong
Warren Buffett sở hữu trực giác sắc bén về tài chính từ khi còn nhỏ. Ông mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi, khai báo thuế năm 13 tuổi và đến tuổi 30 đã có tài sản vượt xa những gì một người bình thường có thể mơ tới. Ảnh: BI
Trái lại, Peter Buffett chưa từng cho thấy hứng thú hay thiên hướng đặc biệt trong đầu tư. Năm 19 tuổi, Peter Buffett nhận khoản thừa kế 90.000 USD bằng cổ phiếu Berkshire Hathaway. Peter Buffett đã bán hết số tiền đó, bỏ học Đại học Stanford và chuyển đến một căn hộ ở San Francisco để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc. Ảnh AP
Ở góc nhìn tài chính, Peter không phải người thừa kế lý tưởng. Ông không nhân đôi hay gấp nhiều lần giá trị khoản thừa kế. Ngược lại, Peter “đốt” nó vào nghệ thuật, vào thời gian, vào hành trình tự tìm mình. Ảnh: Eric Schleien
Khi nhận được 1 tỷ USD từ cha vào năm 2006 để dành cho hoạt động từ thiện, Peter đồng sáng lập Quỹ NoVo cùng với vợ mình là Jennifer để tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ và chống lại bạo lực đối với phụ nữ. Ảnh: SCMP Archives
Sự nghiệp âm nhạc của Peter không bùng nổ bằng hào quang tài chính nhưng đủ thành tựu để chứng minh những năm tháng sống chật vật không phải vô ích. Ảnh: Ảnh: SCMP
Peter sáng tác cho quảng cáo, viết nhạc phim, hợp tác với bệnh đạo diễn và thậm chí đoạt giải Emmy. Daily Freeman
Thành công ấy đến không phải từ tài sản gia đình mà từ sự tự lập và hành trình gian khó, thứ mà Warren Buffett tin rằng bất kỳ đứa con nào cũng phải tự mình trải qua. Ảnh: Youtube
Peter Buffett đã “tiêu sạch” khoản thừa kế nhưng tìm thấy sự nghiệp và hạnh phúc theo cách riêng. Ảnh: The Globe and Mail
Peter Buffett không phải là nhà đầu tư “bất tài” mà là một cá nhân thành công theo định nghĩa của riêng mình. Ảnh: A Call to Men
