Chiêm ngưỡng những cây thông Noel đắt hơn cả xe sang

Kinh doanh

Những cây thông Noel có giá trị hàng triệu USD khiến khách tham quan bất ngờ về độ xa xỉ, với những viên pha lê  lấp lánh, quả cầu đính kim cương...

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khách sạn Kempinski Bahia ở Estepona (Tây Ban Nha) đã hợp tác với Nhà thiết kế Debbier Wingham để tạo ra cây thông Noel có thể được coi là đắt nhất thế giới, với tổng giá trị khoảng 22 triệu USD. Ảnh: Luxurytravelmag
Cây thông được chế tác từ những viên đá quý, điểm xuyết bằng kim cương hồng, đỏ, trắng và đen. Ảnh: Luxurytravelmag
Các vật trang trí bao gồm kim cương hồng 3 carat, đá sapphire 4 carat, kim cương đỏ hình oval, kim cương đen và trắng, cùng một loạt trang sức được tái chế tinh xảo từ các thương hiệu như Bvlgari, Cartier, Van Cleef &amp; Arpels và Chanel. Ảnh: Luxurytravelmag
Khách sạn ở Emirates Palace (Abu Dhabi, UAE) từng trưng bày một cây thông Noel với chi phí ước tính hơn 11 triệu USD. Ảnh: YouTube
Cây thông cao 13 mét rực rỡ với những viên đá quý xuất hiện giữa sảnh lớn của khách sạn. Ảnh: Hotelier Middle East
Cây thông Noel bằng vàng nguyên khối Ginza Tanaka tại Tokyo (Nhật Bản) được trưng bày vào năm 2012, có chi phí lên hơn 4,2 triệu USD. Ảnh: Globalintergold
Cây thông Noel màu vàng theo chủ đề Walt Disney, nặng 40kg, cao 2,4 mét. Đỉnh cây thông Noel được trang trí bằng một đầu chuột Mickey khổng lồ làm bằng vàng nguyên chất cao cấp. Ảnh: Globalintergold
Cây thông Pro Aurum tại Munich (Đức) được làm hoàn toàn từ những đồng tiền vàng, có giá trị ước tính khoảng 2,6 triệu USD. Ảnh: News18
Cây thông cao gần 3 mét và được tạo thành từ 2.018 đồng tiền vàng nguyên khối. Những đồng tiền được sắp xếp tỉ mỉ trên một khung hình tam giác để giữ nguyên hình dáng cây thông Noel cổ điển, với một ngôi sao vàng lấp lánh trên đỉnh. Ảnh: New York Post
Cây thông Noel tại cửa hàng trang sức Soo Kee (Singapore) cao tới 6 mét, giống như một kiệt tác đầy mê hoặc. Ảnh: Sparklette
Cây thông Noel lộng lẫy với khoảng 21.798 viên kim cương quý giá được kết hợp với khoảng 3.000 viên pha lê. Ảnh: Sparklette
Cây thông nặng hơn 3 tấn, ước tính trị giá khoảng 1,5 triệu USD. Ảnh: Sparklette
