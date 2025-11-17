[INFOGRAPHIC] 10 ngân hàng lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9%/năm với một số điều kiện đặc biệt.
Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Minh Thư, Ngọc Châu...đồng loạt khoe hình ảnh dự đám cưới Á hậu Tâm Như.
Con tôm sú với chiều dài hơn 20cm, nặng khoảng 300g, được đánh bắt ngoài biển, giá tới hơn 6 triệu đồng/con khiến nhiều vị khách tò mò.
Sau thời gian chăm chỉ làm việc, nghệ sĩ Việt Hương đã tích lũy được khối tài sản khủng với bất động sản trăm tỷ, xe hơi hạng sang và trang sức đắt đỏ.
Hội tụ những nét đẹp hiếm có, chú chó Bulldog Pháp Rope Daddy được định giá tới hơn 3 tỷ đồng, ngốn khoảng 9,1 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng.
Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), đứng ở vị trí thứ 5 với tài sản ước tính đạt 18,8 tỷ USD.
Là loại gia vị đắt đỏ trên thế giới nhưng tại Việt Nam, bạch đậu khấu được trồng nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc, là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng.
Dù được trả 2,8 tỷ đồng cho con gà chọi hơn 1 tuổi, chủ nhân vẫn quyết định không bán, để làm gà giống của trang trại.
Các loại nho giá rẻ Trung Quốc bán đầy chợ Việt ăn giòn ngọt, giá rẻ hợp với túi tiền của nhiều người dân.
Không chỉ là những người giữ khối tài sản khổng lồ, các tỷ phú này còn là minh chứng sống cho việc kinh doanh và tầm ảnh hưởng không giới hạn bởi tuổi tác.
Dù là loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, mắc ca hiện khá phong phú ngay tại Việt Nam, với chất lượng không hề thua kém hàng nhập khẩu.
Mức lương cho nhân viên tại Mailisa được thiết kế cạnh tranh và hấp dẫn, cao nhất khoảng trên 100 triệu đồng/tháng.
Vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh là đại diện theo pháp luật của hàng loạt các doanh nghiệp, chi nhánh trong “hệ sinh thái” Mailisa.
Cuộc sống giàu có của vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Người trúng độc đắc Vietlott trị giá gần 134 tỷ đồng tiết lộ thói quen mua dãy số ngày tháng sinh và biển số xe trong suốt 2 năm qua.
Trước khi sở hữu chuỗi làm đẹp lớn với nhiều chi nhánh khắp cả nước, bà Phan Thị Mai từng có tuổi thơ cơ cực.
Giá rau xanh tại Hà Nội và TP HCM tăng gấp đôi, thậm chí 3 - 4 lần so với trước khiến nhiều bà nội trợ phải đắn đo khi mua.
Trùng hoặc có tên gần giống Royal Hostel trong vụ cô gái tố bị "bùng" phòng, nhiều khách sạn ở Hà Nội bị vạ lây, chịu sự tấn công vô cớ từ dân mạng.
Ít ai biết, hai loại cá rất quen thuộc, được bán phổ biến ở Việt Nam lại được đánh giá "tốt nhất thế giới".
Phải bỏ học sớm, trải qua nhiều nghề tay trái nhưng Zhong Shanshan đã tự mình khởi nghiệp và tạo dựng đế chế kinh doanh.
Bên cạnh tiền polymer, Việt Nam vẫn còn lưu hành số tờ tiền giấy cotton phát hành trước đây.
Với các tỷ phú, buổi sáng không chỉ là sự khởi đầu, mà là khoảng thời gian chiến lược để thiết lập nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả.