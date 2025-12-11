Hà Nội

Giải trí

Đương kim Hoa hậu Thế giới ngày càng gợi cảm, gây chú ý ở SEA Games 33

Opal Suchata Chuangsri thăng hạng nhan sắc sau khi đăng quang Miss World - Hoa hậu Thế giới 2025. Mới đây, cô cầm biển hiệu dẫn đoàn Thái Lan ở SEA Games 33.

Thu Cúc (tổng hợp)
Opal Suchata Chuangsri vừa gây chú ý khi cầm biển hiệu dẫn đoàn Thái Lan trong khai mạc SEA Games 33. Ảnh: Miss World.
Opal Suchata Chuangsri vừa gây chú ý khi cầm biển hiệu dẫn đoàn Thái Lan trong khai mạc SEA Games 33. Ảnh: Miss World.
Opal là 1 trong 11 người đẹp cầm biển hiệu dẫn đoàn ở SEA Games 33. Ảnh: Miss World.
Opal là 1 trong 11 người đẹp cầm biển hiệu dẫn đoàn ở SEA Games 33. Ảnh: Miss World.
Sau lễ khai mạc SEA Games 33, Opal gặp lại Karolina Bielawska - Hoa hậu Thế giới 2022. Karolina đã đáp chuyến bay từ Ba Lan đến Thái Lan để ủng hộ Opal. Ngoài lễ khai mạc, Opal còn xuất hiện trong sự kiện rước đuốc của SEA Games 33. Ảnh: Miss World.
Sau lễ khai mạc SEA Games 33, Opal gặp lại Karolina Bielawska - Hoa hậu Thế giới 2022. Karolina đã đáp chuyến bay từ Ba Lan đến Thái Lan để ủng hộ Opal. Ngoài lễ khai mạc, Opal còn xuất hiện trong sự kiện rước đuốc của SEA Games 33. Ảnh: Miss World.
Opal đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025 vào tháng 5. Cô là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên giành vương miện cuộc thi này. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Opal đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025 vào tháng 5. Cô là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên giành vương miện cuộc thi này. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Trước Hoa hậu Thế giới 2025, Opal từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Miss Universe 2024. Ảnh: Miss World.
Trước Hoa hậu Thế giới 2025, Opal từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Miss Universe 2024. Ảnh: Miss World.
Với vai trò đương kim Hoa hậu Thế giới, mỹ nhân Thái Lan tham gia nhiều sự kiện, chương trình thiện nguyện. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Với vai trò đương kim Hoa hậu Thế giới, mỹ nhân Thái Lan tham gia nhiều sự kiện, chương trình thiện nguyện. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Opal gây chú ý khi tham gia các sự kiện giải trí. Nhiều khán giả nhận xét đương kim Hoa hậu Thế giới ngày càng quyến rũ, sắc sảo. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Opal gây chú ý khi tham gia các sự kiện giải trí. Nhiều khán giả nhận xét đương kim Hoa hậu Thế giới ngày càng quyến rũ, sắc sảo. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Opal đang là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế. Cô yêu thích tâm lý học, nhân học. Vào năm 16 tuổi, người đẹp phát hiện một khối u lành tínhở ngực. Sau khi chiến thắng bệnh tật, Opal thực hiện một dự án nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư vú. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Opal đang là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế. Cô yêu thích tâm lý học, nhân học. Vào năm 16 tuổi, người đẹp phát hiện một khối u lành tínhở ngực. Sau khi chiến thắng bệnh tật, Opal thực hiện một dự án nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư vú. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới của mỹ nhân Thái Lan dự kiến kéo dài đến đầu năm 2026. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
Nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới của mỹ nhân Thái Lan dự kiến kéo dài đến đầu năm 2026. Ảnh: Instagram Opal Suchata Chuangsri.
